Samsun İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5. gününde yazar Ömür Gedik ve Sinan Yağmur okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Yazarların söyleşi yaptığı Kitap Fuarı’nın 5. gününde ilk olarak Ömür Gedik vatandaşlarla buluştu. Genel olarak hayvan hakları üzerine bir söyleşi yapan Gedik, “Yazı yazarken, özellikle gazeteye yazı yazarken 'köşenizi babanızın malı gibi kullanmayın' derler. Ben şunu yapıyorum: Hayvan hakları söz konusu olduğunda gerçekten köşemi babamın malı gibi kullanıyorum, söz konusu hayvan hakları olduğunda hiçbir şekilde hiçbir şeye taviz vermiyorum. Yazılarımızın yaklaşık yarısı hayvan hakları, sorunlar, çözümler, yurt dışında nasıl yapılıyor, biz de nasıl yapılmalı gibi vs. konulardır. Bunlarla ilgili yazılar yazmaya başladım. Şu anda da hazırlamakta olduğumuz bir kitabımız var. Şimdi yaz geldi ve özellikle bu yaz gerçekten çok sıcak geçecek. Hayvanlarımızı susuz bırakmayalım. Bir hayvanla göz göze geldikten ve tanıştıktan sonra o kişi gerçekten başka biri oluyor. İmkanları olanlar, imkanı olmayanlara bir şey diyemiyorum, lütfen bir hayvanla tanışın. Gerçekten hayatınız değişecek. Biz hukuki olarak sizin bir sorununuz varsa her türlü yardımı etmeye hazırız. Lütfen bize başvurun. Dernek olarak beslemeler yapıyoruz. Hukuki olarak Ankara’da yasaların çıkmasına birebir müdahalede bulunduk. Bu pandemi döneminde hiçbirimizi sokağa çıkartmıyorlardı. Burnumuzu çıkaramıyorduk. Hayvanlar beslenemediği için ormanlarda İçişleri Bakanlığı ile görüşerek hayvan severlerin hayvanları besleme iznini alan dernek bizdik. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var” dedi.



"Köpeğimle 2 saat oyun oynamam beni en rahatlatan şeydir"

Söyleşinin bitiminde İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Ömür Gedik’e hediye takdim etti. Konuşma yapan Mırık, “55 yılım hayvanlar içerisinde geçti. Çünkü köylü çocuğuyum. Evimizi farelerden koruyan kedimiz, köpeğimiz, karnımızı doyurduğumuz ineğimiz ve çiftimizi sürdüğümüz öküzümüz her daim eksik olmadı. Ben onların içerisinde büyüdüm. Köpeğimle 2 saat oyun oynamam beni en rahatlatan şeydir. Benim İlkadım Belediyesi’nde veteriner müdürlüğüm yok, sağlık müdürlüğüm var. Sağlık müdürlüğü içerisinde veterinerler ve ekibim var. Çünkü bizim felsefemizde her canlı kutsaldır. Her canlı önemlidir. Sağlıkta insanı da hayvanı da aynıdır” diye konuştu.



“Artık insanı, insanda göremiyoruz”

Akabinde insanlarla buluşan yazar Sinan Yağmur ise, “Günümüzün insanı haz ve hız peşinde koşarak güzellikleri ıskalayan, gül bahçesinin yakınından geçmesine rağmen, gülün ne yaprağından ne kokusundan haberi olmadan yaşayan ve sürekli gül hayali kurup ömrünü tüketen bir insanlık haline geldi. Çünkü günümüz insanı hayalle avunarak, hayalle geçinerek, hayalle uyuyarak bir hayal dünyasında yaşıyor. İnsanlık olarak sanal düşünce, yapay duygu ve Android bir duygu içerisinde yaşıyoruz. Artık vefanın, hürmetin, kadir kıymet bilmenin bir gün öncesindeki güzelliğin fark ederek teşekkür etmenin bir önemi kalmayan, tamamen kazanmaya, bir gram bal için binlerce kovan balı yağma eden ve kaybeden bir hayatın içerisinde gidip geliyoruz. Buna da yaşamak diyoruz. Artık insanı, insanda göremiyoruz. İnsanlık arasında insanca duygular arıyoruz. İşte böyle bir dönemde en çok ihtiyacını hissettiğimiz hasret, sığınılacak olacak makam, maneviyat dediğimiz şey tasavvuf ve ahlak oldu. İnsanların bireysel parçalanma ve dağılma yaşadığı bir hayatın içerisinde bazen kendi kendimize soruyoruz. Bu insanlık nereye gidiyor” şeklinde konuştu.

