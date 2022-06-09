OMÜ’nün TEKNOFEST projeleri sergilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) TEKNOFEST Karadeniz’de yarışacak projeleri sergilendi.

OMÜ Buluşmaları Teknokariyer Günleri kapsamında Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına TEKNOFEST Karadeniz’de yarışacak projelerin Yaşam Merkezi önünde düzenlenen etkinlikle gösterimi gerçekleştirildi.

OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) destekli TEKNOFEST yarışlarına yönelik olarak açılan 1908 kodlu projeyle desteklenen ve TEKNOMÜ Atölyeleri öncülüğünde TEKNOFEST’e hazırlanan takımlar projelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Ürdün’den OMÜ’yü ziyarete gelen Amman Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Iman Basheti’ye anlattı.

İnsansız hava aracı, tarımsal insansız kara aracı, model uydu, elektrikli araç, roket, otonom araç, robotik, tarım teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, turizm teknolojileri ve eğitim gibi alanlarda geliştirilen projelerin sergilendiği etkinlikte dron gösterisi, füze fırlatma gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

TEKNOFEST OMÜ Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz de projeleri takip ederek önemli noktalarda Rektör Ünal’a bilgi verdi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sevim Alışır, Proje Yönetim Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Demir, Mezunlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın, Rektör Basheti’ye eşlik eden Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak ve ADİM Müdürü Hasan Selim Kıroğlu katıldı.

Program Konservatuar Topluluğunun müzik dinletisi ile son buldu.

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