1. Karadeniz Çevre Çalıştayı: Türkiye'de iklim olaylarında aşırı artış 1950-1999’da Türkiye’de yılda ortalama 108 aşırı iklim olayı olurken, 2021 yılında bu sayı 1024’e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Karadeniz Çevre Çalıştayı: Türkiye'de iklim olaylarında aşırı artış 1950-1999’da Türkiye’de yılda ortalama 108 aşırı iklim olayı olurken, 2021 yılında bu sayı 1024’e yükseldi

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek "1. Karadeniz Çevre Çalıştayı"nın açılışında, Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde artan iklim olaylarına dikkat çekildi.

1. Karadeniz Çevre Çalıştayı: Türkiye'de iklim olaylarında aşırı artış 1950-1999’da Türkiye’de yılda ortalama 108 aşırı iklim olayı olurken, 2021 yılında bu sayı 1024’e yükseldi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek “1. Karadeniz Çevre Çalıştayı”nın açılışında, Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde artan iklim olaylarına dikkat çekildi.
1. Karadeniz Çevre Çalıştayı, “Karadeniz Yarına da Kalsın” sloganı ile Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde başladı. Atakum Belediyesi öncülüğünde yapılan çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuşan SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, Türkiye’de yaşanan iklim değişikliği ve aşırı iklim olayları hakkında bilgi verdi.

“19501999’da Türkiye’de yılda ortalama 108 aşırı iklim olayı olurken, 2021 yılında bu sayı 1024’e yükseldi”
Son dönemde aşırı iklim olaylarının oldukça arttığını ifade den Mehmet Özdağ, “2020 yılı içerisinde IPCC raporuna göre Türkiye 1990 yılında atmosfere 219,6 milyon ton sera gazı salarken 2020’de bu rakam 523,6 milyon tona çıkmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve IPCC raporlarına göre 1950 ile 1999 yılları arasında Türkiye’de aşırı iklim olayı sayısı yılda 108. Aşırı iklim olayı oranı 20022010 yılları arasında yılda ortalama 270’e geliyor. 2019 yılında Türkiye’deki aşırı iklim olayı sayısı 935’e çıkıyor. 2021 yılında Türkiye’de yaşanan aşırı iklim sayısı tam 1024’e yükseliyor. 2020 yılında yaşanan 984 aşırı iklim olayının 30’u şiddetli yağış ve ölümle biten sel olarak kayda geçmiş. Bunlardan 27 tanesi olağanüstü yıkımla biten fırtına. 23 tanesi dolu, geriye kalanları yıldırım, kar, heyelan, orman yangınları ve kum fırtınaları şeklinde sıralanıyor. Bu rakamlar dünya ortalamasının çok üzerinde olan rakamlardır” dedi.

Başkan Deveci: “Belediye olarak çevre problemlerine hassasiyet gösteriyoruz”
İklim değişikliği ve çevre kirliliği konularına karşı hassas olduklarını ve çalışma yürüttüklerini vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Çevre sorunları, kirletilmesi, bozulması insan sağlığını 1. derecede etkileyen unsurlar biridir. İnsan sağlığı hakkı tüm anayasalarda vardır, uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Çevreye yönelik suç; uluslararası hukukun denetim ve kontrolü altındadır. Çünkü etkilediği alan ilk etapta insandır. İnsan sağlığı yaşamsal en temel haklardan bir tanesidir. Türkiye, çevre duyarlılığı konusunda diğer ülkelere göre daha duyarsız. Çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Sevindirici olan bir şey ise toplumda bir duyarlılık var. Toplumda sağlıklı çevre direnci var. Atakum Belediyesi olarak biz de ilçemizde çevre problemlerine hassasiyet gösteriyoruz. Atakum’da bulunan çevre sorunlarının ortadan kalkması için gayret gösteriyoruz. Atık yönetimi geldiğimizden beri gündemimizde. İklim değişikliği ile ilgili müdürlük oluşturduk. Biz belediye olarak çevre konusundaki duyarlılığını sürdürüyoruz. 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı’nda önemli konuklar söz alacak. Verimli bir çalıştay olmasını diliyorum” diye konuştu.
Atakum Belediyesi’nin yanı sıra Atakum Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Kuzey Kültür Evi, Trabzon Düşünce ve Kültür Platformu, Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu iş birliğiyle yapılan ve 910 Haziran tarihleri arasında sürecek çalıştayda 9 Haziran Perşembe günü “Karadeniz Kıyı Tahribatı ve Çevre Kirliliği” başlığıyla ilk oturum gerçekleştirildi. Oturumda Cevat Öncü, Mehmet Şensoy ve Doç. Dr. Coşkun Erüz konuyla ilgili sunumlarını yaptı. İkinci oturumda ise “Karadeniz’de Tarım Politikaları” başlığıyla, Cemil Zorbaş, Ali Çömez sunum yaptı. Üçüncü oturumda “Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre” başlığında oldu. Bu oturumda da Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Ahmet Mutlu katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Çalıştayın ikinci günü olan 10 Haziran Cuma günü saat 10.0011.30 arasında ilk oturum “İklim Değişikliğinin Karadeniz Tarımına Etkileri” başlığında Murat Akar, Prof. Dr. Zeki Acar sunumlarıyla gerçekleştirilecek.
Çalıştay, 11.4012.40 saatleri arasında “Karadeniz’de İklim Değişikliği Etkileri” konusunda, Önder Alagedik, Mehmet Özdağ, Doç. Dr. Örgen Uğurlu Ortaç sunumuyla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Minikler doğaya tohum bıraktı
YEREL HABERLER Minikler doğaya tohum bıraktı
Samsun'da sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak uyarısı
İlkadım TSM Çocuk Korosu'ndan konser
YEREL HABERLER İlkadım TSM Çocuk Korosu'ndan konser
Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira ...
Uluslararası öğrencilerin mezuniyet coşkusu OMÜ TÜRKÇE, 40 ülkeden 250 öğrenciye Türkçe öğretiyor Uluslararası öğrencilerin Türkçe şiir ve şarkılar, skeçler, tekerlemeler, tiyatro ve zeybek oyunuyla imtihanı
YEREL HABERLER Uluslararası öğrencilerin mezuniyet coşkusu OMÜ ...
Silahlı yaralamaya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silahlı yaralamaya 2 gözaltı
Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı
Genel Müdür Gül: “Kendimizi dijital tahakkümün baskısı altında hissetmememiz gerekir"
YEREL HABERLER Genel Müdür Gül: “Kendimizi dijital tahakkümün ...
Canik’ten konut arzına teşvik
YEREL HABERLER Canik’ten konut arzına teşvik
Samsun'a tarihi eser getirirken yakalandılar: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'a tarihi eser getirirken yakalandılar: 3 ...
Genç sevgililer biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler
YEREL HABERLER Genç sevgililer biber gazı sıktıkları astsubayın ...
Prof. Dr. Karatepe: “Samsun Türkiye'de hissedilecek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karatepe: “Samsun Türkiye'de hissedilecek”
Çarşamba'da engelsiz mezuniyet
YEREL HABERLER Çarşamba'da engelsiz mezuniyet
SASKİ’den baraj ve gölet uyarısı
YEREL HABERLER SASKİ’den baraj ve gölet uyarısı
Samsun’da 32 bin öğrenci müzede bir gün geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da 32 bin öğrenci müzede bir gün geçirdi
Samsunspor Alim Öztürk’ü transfer etti
YEREL HABERLER Samsunspor Alim Öztürk’ü transfer etti
"Düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durun"
YEREL HABERLER "Düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak ...
Samsun’a 70 yeni aile hekimliği birimi
YEREL HABERLER Samsun’a 70 yeni aile hekimliği birimi
Tekkeköy’de 4 yılda 15 ton atık yağ toplandı
YEREL HABERLER Tekkeköy’de 4 yılda 15 ton atık yağ toplandı
Firma işyeri eğitiminde başarı belgeleri verildi
YEREL HABERLER Firma işyeri eğitiminde başarı belgeleri verildi
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 7 yabancıya gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 7 yabancıya gözaltı
Gülbahar'ı öldüren eşe, avukattan 'Ölüsüne bari saygısı olsun' tepkisi
YEREL HABERLER Gülbahar'ı öldüren eşe, avukattan 'Ölüsüne bari ...
OMÜ’nün TEKNOFEST projeleri sergilendi
YEREL HABERLER OMÜ’nün TEKNOFEST projeleri sergilendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.