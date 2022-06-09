Firma işyeri eğitiminde başarı belgeleri verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu (MYO), nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında son yıllarda yaptığı firma işyeri eğitim uygulamaları ile istihdama katkı sağlıyor.

Terme MYO, 20212022 akademik yılının son haftasında, belirtilen programlarda eğitim gören ve işyerinde firma eğitimi alan öğrenciler için başarı belgesi takdim töreni düzenlendi. Törene; Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, MYO bölüm başkanları, akademisyenler ve sanayi firmalarında işyeri eğitimi alan 55 öğrenci katıldı.

Terme MYO bünyesinde yer alan 6 program; lojistik, dış ticaret, muhasebe ve vergi uygulamaları, pazarlama, gıda teknolojisi ile gıda kalite kontrol programlarında eğitim öğretim faaliyetleri 3+1 işyeri uygulamalı olarak yapılıyor.



“3+1 eğitim modeliyle mezunlar vermekteyiz”

Açılış konuşmasını yapan Müdür Terzi, mesleki eğitime dikkat çekerek, “Türkiye'de kurumların ve sanayi firmalarının ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması noktasında, üniversitede teorik ve uygulama derslerinin yanı sıra öğrencilerimizin üretim, uygulama ve istihdam süreçlerini bizzat firmada yerinde görerek daha deneyimli olarak mezun etmekteyiz. Bunun için, Terme MYO önlisans programlarımızın tamamında 3+1 eğitim modeliyle mezunlar vermekteyiz. Buna göre öğrencilerimiz 3 yarıyıl okulda, 1 yarıyıl da protokol yapmış olduğumuz firma veya kurumlarda işyeri eğitimi almaktadırlar. Böylece öğrencilerimiz, sahayı bilen, iş deneyimi ve mesleki yeterliliklerini arttırmış, nitelikli ve hazır eleman olarak mezun olmaktadırlar. Bugün burada, 20212022 eğitim öğretim yılımızın son haftasında, 14 haftalık firma işyeri eğimlerinin sonuna gelmiş 55 öğrencimiz için tören düzenledik ve başarı belgelerini sunuyoruz. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyoruz” dedi.

Takdim töreninde mezun olacak öğrenciler ise işyeri deneyimlerini paylaştılar ve 14 haftalık süreçte, okulda görülen teorik bilgilerin bizzat sanayi firmalarında yerinde uygulamalı olarak görerek kendilerine güven duyduklarını ve mesleki yeterliliklerinin arttırdıklarını ifade ettiler.

Öğrencilere meslek hayatlarında önemli faydası olan "işyeri eğitimi" başarı belgelerinin takdimi ile tören son buldu.

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