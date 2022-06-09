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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durun"

İHA

Uzm. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Bir kişinin 1015 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum" dedi.

"Düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durun"

Uzm. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Bir kişinin 1015 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum” dedi.
FBM Tıp Merkezi Diyetisyeni Diyetisyen Deniz Tığlı Torun yaz mevsiminde kilo vermek isteyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Deniz Tığlı Torun, “Yaz mevsimini görünce aniden gelen bir zayıflama, daha fit olma isteği hepimizi basıyor ve ne yazık ki hızlı zayıflama yolları arıyoruz. Bu internet veya TV aracılığı ile ulaşabileceğimiz hızlı yollar, şok diyetler, detokslar farkında olmadan bedenimize yani metabolizmamıza zarar verebiliyor. Yaz kış mevsimi farkından oluşmuş 23 kg gibi birkaç kilo fazlalığınız var ise bu durumu 23 hafta gibi bir süre dikkat ile toparlamak kolay olacaktır. Fakat bir kişinin 10 15 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kısa sürelere büyük hedefler sığdırmadığımız sürece kendinize zarar vermezsiniz. Elbette ne kadar kilo kaybedebilirsek bizi motive edecektir” diye konuştu.

Daha fit hissetmek için birkaç ipucu
İpuçları paylaşan Deniz Tığlı Torun, “Mutlaka yeterli su tüketimi sağlayın. Bol su için ki sıcakların sebep olabileceği ödem sorununu yaşamayın. Ayrıca ödem sorunu yaşıyorsanız yeterli su tüketmek şartı ile bitki çaylarından destek alabilirsiniz. Düzenli beslenmeyi ihmal etmeyin. Beslenme düzeninize değişiklik katın ve ara öğünler ile metabolizmanızı hızlandırın. Karbonhidrat yağ protein üçlüsünü dengeleyici tabaklar yapın ki bedeniniz doğru besin ögesi dengesini alsın ve size daha iyi sonuçlar verebilsin. Hazır gıda tüketimini en son plana atın. İçeriğini sizin hazırladığınız öğünler kalori açısından daha hafif olacaktır. Masadan hafif doyum ile kalkarak midenizi küçülmeye yardımcı olabilirsiniz bu uzun vadede size pozitif sonuç sağlayacaktır. Fiziksel aktivitenizi artırın. Hedefe biraz beslenme düzenlemesiyle yaklaşabilirsiniz evet fakat bunu hızlandırmak istiyorsanız fiziksel aktivitenizi artırarak destek alın. Unutmayın hedef kilonuz size biraz uzak ise yolumuz biraz uzun demektir. Bu yolu hızlandırmaya çalışıp kendinize diyet stresi oluşturmayın. Yaz aylarının verdiği yüksek motivasyondan yararlanın ve daha sağlıklı bir beden için bir yerden başlamış olun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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