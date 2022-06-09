Samsunspor Alim Öztürk’ü transfer etti

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Samsunspor, geçen sezon Ümraniyespor’da forma giyen savunma oyuncusu Alim Öztürk’ü renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübü’nden transfer hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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