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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 32 bin öğrenci müzede bir gün geçirdi

İHA

Müzede Bir Gün projesi çerçevesinde son 10 ayda 10 bin, toplamda ise 32 bin öğrenci müzeleri ziyaret etti.

Samsun’da 32 bin öğrenci müzede bir gün geçirdi

Müzede Bir Gün projesi çerçevesinde son 10 ayda 10 bin, toplamda ise 32 bin öğrenci müzeleri ziyaret etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Müzede Bir Gün projesi 6 yıldır devam ediyor. Proje çerçevesinde 17 ilçeden gelen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine müzeler gezdiriliyor
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projede şehrin kültürel belleği olan Samsun Kent Müzesi, Gazi Müzesi, Panoroma Dijital Gösterim Merkezi, Sadi Tekkesi ve Kuvai Milliye Ruhu Külliyesi ile Şehit ve Gazi Anı Evi’ni gezen öğrenciler, toplumun geçmişine yolculuk ediyor. Yerel halkın geçmişi, yaşamı, değerleri, gelenek, örf ve adetlerini görerek öğrenen orta öğretim öğrencileri, tarihi süreçlerle ilgili de müze yetkililerinden bilgi alıyor.
Projenin 20212022 eğitim öğretim yılı dönemi sona erdi. 10 ayda 10 bin öğrenciyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi, en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştı. Proje toplamında ise bu sayı 32 bin öğrenciye yükseldi.
17 ilçeden gelen öğrencilerin müzede bir gün geçirmelerinin hem kendileri hem Samsun için büyük kazanım olacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz, kültürel açıdan çok zengin bir potansiyele sahip. Biz de bu proje ile Samsun’un tarihi ve kültürel birikimini öğrencilerimize yerinde göstererek öğretmek ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bu amaçla sürdürdüğümüz proje çerçevesinde müzelerimizde bugüne kadar 32 bin öğrenci ağırladık. Son 10 ayda ise 10 bin öğrenci ziyaret etti. Bu bir rekordur. Projenin bu seneki programı sona erdi. Ancak eğitim öğretimle birlikte yeniden başlayacak. 20222023 döneminde ise projeden 15 bin öğrenciyi istifade ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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