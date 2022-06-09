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Genel Müdür Gül: “Kendimizi dijital tahakkümün baskısı altında hissetmememiz gerekir"

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Dijital alemin bizi bir ahtapot gibi bütün kollarıyla sarmaladığı bu dünyada dijital tahakkümün baskısı altında kendimizi hissetmememiz gerekir" dedi.

Genel Müdür Gül: “Kendimizi dijital tahakkümün baskısı altında hissetmememiz gerekir"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Dijital alemin bizi bir ahtapot gibi bütün kollarıyla sarmaladığı bu dünyada dijital tahakkümün baskısı altında kendimizi hissetmememiz gerekir" dedi.
"Yenilikçi Dijital Uygulamaları ile Öğrenci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, projenin AB destekli olduğunu belirterek öğrencilerin 2 yıl boyunca eğitim alacağına vurgu yaptı.

“Kendimizi bu dünyada dijital tahakkümün baskısı altında hissetmememiz gerekir”
Dijital dünyanın insanlara olan etkisi hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Pandemi ile birlikte dijitalleşme noktasında biraz daha fazla bir yoğunluk yaşadık. Uzaktan eğitim çerçevesinde dijital dünya bizi daha çok sarmaladı. İnternetin ve sosyal medyanın bu kadar yaygınlık kazandığı bu dijital dünya ile aramıza mesafeyi bir şekilde koymamız gerekiyor. Bu süreçte dijital alemle olan ilgimizi, irtibatımızı hakikaten sınırları çok net bir şekilde belirlenmiş bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Dijital alemin dışına çıkmamız mümkün değil. Ekonomide, eğitimde, sanayide, ticarette, kültürde hayatımızın tüm alanlarında dijital dünyayla iç içe geçen bir süreci yaşıyoruz. Dikkat etmemiz gereken husus; dijital alemin bizi bir ahtapot gibi bütün kollarıyla sarmaladığı bu dünyada kendimizi dijital tahakkümün baskısı altında hissetmememiz gerekir. Bu anlamda kendimizi alabildiğine özgür ve planlıprogramlı bir çalışmayla ilişkimizi sürdürmemiz gerekir. Türkiye sosyal medya veya dijital alemle ilgili sanal alemde yer alması itibariyle dünyada bu anlamda ilk sıralarda yer alıyor. Bir yönüyle iyi ama diğer yönüyle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zamanımızı boşa heba etmemiz anlamında nitelikli çalışmalarla bu faaliyetlerin içerisinde olmamız bağlamında çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bugünkü çalışmamız da bu konunun bir ayağını oluşturması münasebetiyle çok önemli” diye konuştu.

Vali Dağlı: “Dünya dijitalleşmeden ibaret değil, öncelikle insanız”
İnsanlığın sadece dijitalleşme önem vermemesi gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Dijitalleşme deyince cep telefonunu elinde olan herkesin telefonlarını cebine koymasını istiyorum. Çünkü cep telefonu cepte olur. Bir insan 2 işi aynı anda yapması mümkün değildir. Bizim hiçbir toplantımızda cep telefonu masaya bile konulmaz. Çünkü aynı anda farklı işi yapamayız. Dünya dijitalleşmeden ibaret değil, öncelikle insanız. İnsani değerlerimiz var. Fıtratımız bizim buna göre oluşturulmuş. Bir araya gelmek, yüz yüze olmak, dinleme, anlamak, öğrenmek, göz göze gelmek. Bizim yaratılışımız bu şekilde olduğu için her şey dijitalleşme demek de değildir. Herkes için bu geçerli. Toplantı öncesi yüz yüze eğitimin öneminden bahsettik. Eskiden alimlerimiz ders veriyorlardı medreselerde şimdi öğretmenlerimiz ders veriyor. Onun dizinin dibinde gözlerine bakmak suretiyle, sizin omzunuza dokunmasıyla yapılan eğitimin hiçbir zaman hiçbir dönem sonu gelmeyecek. Biz buna inanıyoruz. En önemli, güzel ve kalıcı olanı da budur. Biz de cep telefonlarımıza not alıyoruz ama kalemin varlığı hiçbir zaman bitmeyecek diye düşünüyoruz. Her zaman insani olanı da unutmamak üzere hayatımıza değer katacağız. Eğitimimizi de bu şekilde yoğuracağız. Başka türlü birer makine oluruz, robot oluruz. Bunları söyleyerek hayatın gerçeklerinden kaçalım, bunlardan uzaklaşalım demek de hiçbir zaman istemiyoruz. Her şey şeyde insanın yaratılışı dengeye bağlı. Dengeyi sağlamak ile yükümlüyüz. Bu manada söz konusu projeyi de umursuyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantı, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosunun konseriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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