Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcı telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla ulaştığı S.A.'ya (54) bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs, şahsı kandırıp hesabındaki 159 bin lira parasını alarak dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan S.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.