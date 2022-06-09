İlkadım TSM Çocuk Korosu'ndan konser

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Sanat Müziği (TSM) Çocuk Korosu unutulmaz bir konsere imza attı.

30 kişilik koro Türk sanat müziği alanında 24 eseri sanat müziği severlere seslendirdi. Serkan Zevkibol şefliğinde sevilen eserleri seslendiren minik yüreklerin konseri büyük beğeni topladı.



“Kültür ve sanatın her alanında varız”

Konserin ardından İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, koro şefi Serkan Zevkibol ve çocukları tebrik etti. İlkadım’da ilk kez TSM alanında sahne alan çocukların performanslarıyla göz kamaştırdığını söyleyen Bayraktar, “Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Harika bir performans sergilediler. Bizler İlkadım Belediyesi olarak Belediye Başkanı Necattin Demirtaş önderliğinde kültürün ve sanatın var olduğu her alanda varız. Gecemize renk katan başta çocuklarımız olmak üzere ailelerine ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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