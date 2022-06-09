Samsun'da sağanak uyarısı

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Samsun Valiliği, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Samsun için yaptığı uyarıya yer verdi. Uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; 9 Haziran Perşembe günü saat 12.0022.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ilimizin iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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