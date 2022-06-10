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Murzioğlu’na mezun olduğu okulda sürpriz Mezun olduğu okulda cübbe giydirilen Murzioğlu, öğrencilerle birlikte kep attı

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Başkan Murzioğlu'na 44 yıl önce mezun olduğu okulun mezuniyet töreninde bir sürpriz yapılarak, cübbe giydirilip kep takıldı. Oldukça duygusal anlar yaşayan Murzioğlu, daha sonra öğrencilerle birlikte kep attı.

Murzioğlu’na mezun olduğu okulda sürpriz Mezun olduğu okulda cübbe giydirilen Murzioğlu, öğrencilerle birlikte kep attı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet törenine katıldı. Başkan Murzioğlu’na 44 yıl önce mezun olduğu okulun mezuniyet töreninde bir sürpriz yapılarak, cübbe giydirilip kep takıldı. Oldukça duygusal anlar yaşayan Murzioğlu, daha sonra öğrencilerle birlikte kep attı.
TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında 81 ilden 81 mesleki ve teknik okuldan Samsun’dan desteklenen tek proje okulu olan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20212022 eğitimöğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Murzioğlu, eski adı Ticaret Lisesi olan ve kendisinin de mezun olduğu okulun mezuniyet töreninde öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Sarıözkan, öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Murzioğlu: “Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz”
Ardından konuşan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise öğrencileri kutlayarak, “Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü ben de bu okuldan 44 yıl önce sizler gibi mezun oldum. Eski günlerime, anılarıma geri döndüm. Ama o yıllarda böyle güzel törenler maalesef yoktu. Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye’nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış sizin gibi genç nesillerin yetiştirilmesinden geçiyor. Okumaktan, araştırmaktan ve sorgulamaktan vazgeçmeyin. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Cesaretinizi, güveninizi asla kaybetmeyin. Sizler ülkemizin bugünü ve geleceğisiniz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah iyi bireyler olarak, şehrimize, ülkemize faydalı olursunuz” dedi.

Öğrencilerle birlikte kep attı
Konuşmasını tamamlayan Murzioğlu’na bir sürpriz yapılarak, cübbe giydirilip, kep takıldı. Oldukça duygusal anlar yaşayan Murzioğlu, “Bundan 44 yıl önce mezun olduğum okuldan böyle bir sürprizle karşılaşmak beni hem duygulandırdı hem de çok heyecanlandırdı. Herkese teşekkür ediyorum” diyerek, duygularını dile getirdi. Ardından da mezun olan öğrenciler ile son sınıfa geçen öğrenciler arasında bayrak ve flama teslimi yapılarak, mezuniyet pastası kesildi. Daha sonra ise öğretmenlerinin elinden diplomalarını alan 124 öğrenci, hep birlikte kep fırlatarak, mezuniyetlerini kutladı. Başkan Murzioğlu da öğrencilerin arasında onların mutluluğuna katılarak kep fırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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