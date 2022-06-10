Bafra’ya çocuk trafik eğitim parkı

Bafra Belediyesi, çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesiller yetiştirmek hedefiyle ilçeye 'çocuk trafik eğitim parkı' kurmak için çalışmalarına başladı.

Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 5 bin metrekare alan üzerinde yapılacak çocuk trafik eğitim parkı 440 metre araç 130 metre bisiklet yoluna sahip olacak. Çocuk trafik eğitim parkı bünyesinde oyun grubu, üst geçit, tünel, amfi, yaya geçidi, sinyalizasyon, otopark, trafik labirenti, sınıf kafeteryateras, kule, izleme alanı ve akülü araçlar için tamir bakım atölyesi barındıracak.

Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği trafik eğitim parkında, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlayacak.

Yapılacak çocuk trafik eğitim parkı ile ilgili bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mıza kazandıracağımız trafik eğitim parkı ile çocuklarımız, trafik kurallarını yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek. Trafik ışıklarından, kavşaklara, arabalarına ve her türlü materyallerin bulunduğu trafik eğitim alanı sayesinde çocuklarımız ve öğrencilerimiz bu parkta hem eğlenecek hem de öğrenecekler” dedi.

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