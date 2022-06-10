Bafra Ovası'nda ZİHA ile çeltik ekimi başladı

Samsun’un Bafra Ovası’nda ilk denemesi yapılan zirai insansız hava aracı (ZİHA) teknolojisiyle tarım alanlarını ilaçlama çalışmalarının ardından aynı teknolojiyle çeltik ekimine de başlandı.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzaları üzerinde yer alan ve Türkiye’nin en önemli ovalarından üç tanesine sahip olan Samsun’da, tarımın yeni teknolojiye uygun olarak yapılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ZİHA’larla tarımda bir devrim yaşandığını ve bu devrimle tarım tarihinin yeniden yazılacağını belirtti. Dağlı, “Geleneksel yöntemlerin aksine ürünü daha fazla koruyan, daha etkili uygulamaya olanak veren ve daha sağlıklı bir büyüme süreci sağlayan ZİHA, insan faktörüne bağlı hataların ve verim kaybının tamamen önüne geçerek, riski en aza indirecektir. Haznesine tek seferde aldığı yaklaşık 30 kg tohumla 1,5 dönümlük arazide homojen bir ekim yapabilen dron, ekim yaparken haznesindeki tohum bittiğinde ikmal için kenara gelme, ikmal yapıldıktan sonra da kaldığı yerden ekime devam edebilme özelliğine de sahip. Bu sayede belirlenen koordinatların içerisinde tohum düşmemiş hiçbir nokta bırakmıyor. Bilindiği üzere çeltikte tava ekimlerinde işçilik zordu ve suyla kaplı olan arazilerde traktörle ekimler zahmetli oluyordu. ZİHA teknolojisi, mazot kullanmayacağı için girdi maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra tohum sarfiyatı, zaman ve işgücü bağlamında da çiftçilerimize ve ülke ekonomimize büyük bir tasarruf imkanı sağlayacaktır. Ürüne verim, toprağa sağlık, tarıma değer ve çiftçiye güç vereceğine inandığım bu teknolojinin kullanımının gelecek yıldan itibaren çok daha fazla çiftçimiz tarafından kullanılması ve yaygınlaşması için gayret göstereceğiz” dedi.

Açıklamasının devamında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarımın daha kolay hale geldiğini hep birlikte memnuniyetle müşahede ettiklerini ifade ederek, bu bağlamda ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Samsun’da da toplumun teknolojiye olan ilgisini artırmayı oldukça önemsediklerini vurgulayan Vali Dağlı, 30 Ağustos04 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022'nin önemli bir fırsat ve büyük bir birikim olacağına, geleceğin teminatı gençlerin ortaya koydukları projelerle tarımdan savunmaya, ulaşımdan sanayiye kadar pek çok alanda insanların hayatını kolaylaştırarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacağına ve geleceğe yön verecek başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.

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