Samsun'da "Kendin İçin İyi Bir Şey Yap Yaz Şenliği" yapıldı.

Yeşilay Şubesi ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak yürütülen akran dayanışması programına katılan öğrencilere, Batıpark’ta Kendin İçin İyi Bir Şey Yap Yaz Şenliği düzenlendi. Okullarda bağımlılığın önlenmesi ve öğrencilerde sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan programın kapanış etkinliğinde Batıpark’ta bir araya gelen öğrenciler, dragon bot yarışı, duvar tırmanışı, slackline (ip yürüyüşü), oryantiring ve çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar geçirme şansı buldu.

İlçelerinden ve il merkezinden projeye dahil olan 23 okuldan gelen öğrencilerin katıldığı etkinlik sonrası öğrencilere Samsun Yeşilay Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından çeşitli Yeşilay hediyeleri verildi. Çeşitli okullardan 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte ayrıca Samsun Yeşilay Şubesi Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı, Sağlık İl Müdürlüğü yöneticileri ve milli eğitim, emniyet, sağlık müdürlüğü personelleri hazır bulundu.

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