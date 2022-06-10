Baz istasyonunda intihara kalkıştı, ekipler ikna etti

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Samsun'da bunalıma giren bir kişi baz istasyonu direğinin tepesine çıkarak intihara kalkıştı. Şahıs, ekiplerin ikna çalışmalarının ardından çıktığı direkten indirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki baz istasyonu direğinde meydana geldi. İsminin Mahmut olduğu öğrenilen bir kişi baz istasyonunun tepesine çıktı. Olayın fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, şahsı ikna ederek çıktığı direkten indirdi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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