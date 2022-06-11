Vatandaşlardan ters yöne giren sürücülere ilginç uyarı: "Zenginler geçebilir”

Samsun’da kavşak düzenlemeleri kapsamında çift şeritli bazı yollar tek şerit olarak değiştirildi. Vatandaşların astığı “Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir” yazısı ise görenleri gülümsetti.

ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ çerçevesinde Samsun’da yeniden düzenleme yapılan 106 kavşaktan 80’i tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı yolların gidişgeliş güzergahları değiştirildi. Güzergahın değiştiği yollara uyarıcı tabelalar konulsa da yıllardır aynı yolu kullanan sürücüler alışkanlık gereği yine yolları eskisi gibi kullanmaya devam edince ceza yiyen vatandaşlar başka sürücülerin de ceza yememesi ilginç bir yönteme başvurdu.



“Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir”

Güzergahın değiştiği yolun başına astıkları kartona “Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir” yazan vatandaşlar görenleri güldürürken, 1800 TL ceza yemekten de kurtardı.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fener Sokak ve Öğretmenler Caddesi girişine asılan karton yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Kavşak düzenlemeleri kapsamında 100. Yıl Bulvarı’ndan 2. Bulvar’a çıkan Fener Sokak ve 2. Bulvar yolundan Öğretmenler Caddesi’ne giden yol çift şeritten tek şeride düşürüldü. Vatandaşlar her 2 yolun başına da uyarı yazısı asarak kendi çözümlerini buldular.

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