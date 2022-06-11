129 TL'lik yağa yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

129 TL'lik yağa yoğun ilgi

İHA

Kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

129 TL'lik yağa yoğun ilgi

Kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
5 litrelik ayçiçeği yağının 129 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu. Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Özkaya: “Hastalıklar birbirine karışıyor” Alerji mi, soğuk algınlığı mı?
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: “Hastalıklar birbirine ...
Muştu: “Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91’ini Kızılay sağlıyor”
YEREL HABERLER Muştu: “Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91’ini ...
Vatandaşlardan ters yöne giren sürücülere ilginç uyarı: "Zenginler geçebilir”
YEREL HABERLER Vatandaşlardan ters yöne giren sürücülere ilginç ...
Kadın hastanın karnından 16,9 kiloluk dev kitle çıktı, 40 yıllık doktor bile şaşırdı
YEREL HABERLER Kadın hastanın karnından 16,9 kiloluk dev kitle ...
Bafra'da gençler rap müziğe doydu
YEREL HABERLER Bafra'da gençler rap müziğe doydu
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ...
Baz istasyonunda intihara kalkıştı, ekipler ikna etti
YEREL HABERLER Baz istasyonunda intihara kalkıştı, ekipler ikna etti
Samsun'da marketten telefon hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da marketten telefon hırsızlığı kamerada
Miniklerin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Miniklerin mezuniyet heyecanı
Kendin İçin İyi Bir Şey Yap Yaz Şenliği
YEREL HABERLER Kendin İçin İyi Bir Şey Yap Yaz Şenliği
Yaz sıcaklarında klima kullanımına dikkat
YEREL HABERLER Yaz sıcaklarında klima kullanımına dikkat
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
YEREL HABERLER Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul ...
Bafra Ovası'nda ZİHA ile çeltik ekimi başladı
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda ZİHA ile çeltik ekimi başladı
Bafra’ya çocuk trafik eğitim parkı
YEREL HABERLER Bafra’ya çocuk trafik eğitim parkı
Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi
YEREL HABERLER Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi
Çarşamba’da Serdar Tuncer rüzgarı
YEREL HABERLER Çarşamba’da Serdar Tuncer rüzgarı
50’li yaşlarda lise mezunu oldular, kep attılar
YEREL HABERLER 50’li yaşlarda lise mezunu oldular, kep attılar
Öğrenciler sahil temizliği yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler sahil temizliği yaptı
Düşük maliyetli ısı yalıtım buluşu OMÜ’nün düşük maliyetli ısı yalıtım buluşu ticari firmaya lisanslandı
YEREL HABERLER Düşük maliyetli ısı yalıtım buluşu OMÜ’nün düşük ...
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
Murzioğlu’na mezun olduğu okulda sürpriz Mezun olduğu okulda cübbe giydirilen Murzioğlu, öğrencilerle birlikte kep attı
YEREL HABERLER Murzioğlu’na mezun olduğu okulda sürpriz Mezun olduğu ...
Prof. Dr. Özden'den sedef hastalarına müjde: “Artık tedavisi var" 4. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özden'den sedef hastalarına müjde: “Artık ...
Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80’i tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.