129 TL'lik yağa yoğun ilgi

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Kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

5 litrelik ayçiçeği yağının 129 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu. Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.

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