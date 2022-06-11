Tarihi köprüde satranç

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin tarihi Çetinkaya Köprüsü’nde satranç oynadı.

Köklü bir tarih, doğal ve kültürel pek çok sayıda zenginliğe sahip Bafra’da, ilçenin tanıtımı için farklı organizasyonlara öncülük eden Bafra Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. 2019 yılında düzenlediği sıfır atık temalı Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile ülke genelinde farklı bir bakış açısı oluşturarak dikkatleri üzerine çeken Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi, ikincisini düzenlediği satranç turnuvasını ilçenin öncü mekânlarından biri olan Ali Kale Turistik Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

Tarihi Çetinkaya Köprüsü, Kızılırmak Sedde Parkı ve Ali Kale Turistik Tesisleri'nin görsel anlamda birbirini tamamladığı bir ortamda düzenlenen satranç turnuvasına ilgi oldukça yoğun. Geleneksel Satranç Turnuvası'nın ilk hamlesini ise Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse ile birlikte Tarihi Çetinkaya Köprüsü'nde yaptı.

Bafra’nın her yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için projeler ürettiklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu manada ilçemizin fark oluşturan tarihi, doğal, kültürel ve folklorik değerlerinin daha çok kitleye ulaşmasını sağlayacak çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri olan ve oldukça büyük ilgi gören satranç turnuvamızı sayısız güzelliklerimizden biri olan Ali Kale Turistik Tesislerimiz bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Turnuvamızın ilk hamlesini ise TSF Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse ile birlikte yaptık. Verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bafra Belediyesi olarak güzel Bafra’mızın tanıtımı noktasında farklı etkinliklerde birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde; Türkiye Satranç Federasyonu’nun koordinasyonunda, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteği ile yapılan Satranç Turnuvası Pazar günü akşam saat 19.00'da yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

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