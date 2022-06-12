Samsun'da Afrika rüzgarı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından Afrika’nın medeniyet geçmişi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı ‘Afrika Tanıtım Günü’ etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören etkinlik, İstiklal Marşı ve Afrika Birliği marşlarının okunmasıyla başladı. Açılış etkinliğinde; Afrika Öğrenciler Birliği Başkanı ve OMÜ öğrencisi Abdul Magide Djalo, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aymen Warille ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren birer konuşma gerçekleştirdi.

54 Afrika ülkesinden 41’inin öğrenciler tarafından temsil edildiği büyük beğeni toplayan etkinlikte, Afrika’yı tanıtan video gösterimi yapıldı. Ayrıca etkinlikte Afrika yöresel dansları ve kıyafetlerin tanıtımı, tiyatro, şarkı ve şiir gösterileri yapıldı. Program, etkinlikte görev alan öğrencilere sertifika takdimi ile son buldu.

Etkinliğe ayrıca; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, OMÜ Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, Uluslararası İlişkiler Birim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Sami Yamak, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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