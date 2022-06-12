Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Eğercili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Coşkun idaresindeki 28 ABG 672 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip Mustafa Koraz yönetimindeki 52 GS 692 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Coşkun yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.