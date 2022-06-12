Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı

PençeKilit Operasyonu’nda Kuzey Irak’ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

PençeKilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu'nun Ünye ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in naaşı askeri uçakla saat 13.00 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Burada şehit askeri ailesi ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı. Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel oldu. Karşılama törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, askeri erkan, emniyet mensupları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehidin babası Yaşar Demir ve kardeşleri ile yakınları katıldı.

Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şehit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ünye’nin İnkur Mahallesi’ne gönderildi.

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