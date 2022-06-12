Türk tır sürücüsünün Almanya'daki cezaevinde şüpheli ölümü

Türk tır sürücüsünün Almanya'da cezaevine girdikten 2 gün sonra ölümü şüpheli bulundu ve kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışlarında nakliyat işinde çalışan Samsunlu tır sürücüsü Yusuf Nail Alan (43) Almanya'da gözaltına alınıp tutuklanarak 8 gün önce cezaevine konuldu. Yusuf Nail Alan cezaevine girdikten 2 gün sonra hayatını kaybetti. Alman polisi tır sürücüsünün cezaevinde intihar ettiğini ileri sürdü. Cezaevine girdikten 2 gün sonra Yusuf Nail Alan'ın ölümü ailesi tarafından şüpheli bulundu ve intihar edecek biri olmadığını belirten aile fertleri 3 çocuk babası Yusuf Nail Alan'ın ölümünün üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti. Alan'ın cenazesi dün akşam Almanya'dan uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına getirildi. Alan ailesi ölüm sebebinin tespiti için Türk adli makamlardan otopsi talebinde bulundu. Yusuf Nail Alan'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.