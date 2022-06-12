1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi Başkan Deveci: “Karadeniz’in geneline yayacağız”

Atakum Belediyesi ev sahipliğinde iki gün süren "1. Karadeniz Çevre Çalıştayı" sona erdi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Platformu, Kuzey Kültür Evi, Trabzon Düşünce ve Kültür Platformu ile Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu iş birliği ile Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi. "Karadeniz Yarına da Kalsın’’ sloganıyla çevre sorunları ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve iki gün süren çalıştayda Türkiye’nin önemli bilim adamları ve çevre dostları bir araya geldi. Program boyunca çevre kirliliği sonucunda ortaya çıkan sorunlar bölgesel, ulusal ve küresel boyutlarıyla tartışıldı. Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu çalışmaları Karadeniz’in geneline yayacağız” dedi.

Çalıştayın kamuoyunda çevre sorunlarına duyarlılık oluşturulması açısından son derece önemli olduğuna değinen Deveci, “Atakum’un, Samsun’un ve Karadeniz’in buna ihtiyacı vardı. Eksiklerimizi gördük. Bu çalışmaların benzerlerinin Sinop gibi diğer illerimizde de yapılmasını ve Karadeniz’in geneline yayılmasını istiyoruz. Bu güzel bir örneğiydi. Hem bilgi sahibi olacağız hem de o bilginin gerektirdiği eylemlerin içerisinde olacağız. Bu eylemleri sadece burada bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın sonunda hediye takdimi yapıldı.

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