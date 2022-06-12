Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu

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– Hac ziyaretlerinin 2 yıl sonra tekrar başlamasıyla Suudi Arabistan'a gidecek hac kafileleri SamsunÇarşamba Havalimanı'nı doldurdu.

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan'a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan'a gidecek.

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