Arkadaşının şaka amacıyla baraj gölüne attığı Rukiye, hayatını kaybetti

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VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)SAMSUN'da baraj gölü kenarında piknik yaparken, arkadaşı Serkan A. tarafından kolundan tutularak şaka amaçlı baraj gölüne atıldığı öne sürülen Rukiye Ömür (17), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları Serkan A., S.S. ve Y.E.T. ile Altınkaya Baraj Gölü kenarına piknik yapmaya giden Rukiye Ömür, iddiaya göre Serkan A. tarafından şaka amacıyla itilerek suya atıldı. Çırpındığı görülen Ömür, arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Rukiye Ömür, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun SAMSUN-DHA

2022-06-12 17:16:14



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