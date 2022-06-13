Yaz tatili öncesi uzmanından tavsiye: “Yaz tatilini çocuğunuzla birlikte planlayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz tatili öncesi uzmanından tavsiye: “Yaz tatilini çocuğunuzla birlikte planlayın”

İHA

Yaz tatili öncesi uzmanından tavsiye: “Yaz tatilini çocuğunuzla birlikte planlayın”

Çocukların heyecanla bekledikleri yaz tatilinin yaklaştığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Sümeyra Fırat, “Tatili en verimli şekilde geçirmenin yolu çocuklarla birlikte yapılan planlamalardır” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, yaz tatilini ebeveynlerin çocukları ile birlikte planlaması hakkında uyarılarda bulundu. Çocukların heyecanla bekledikleri yaz tatilinin yaklaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Bir yıl boyunca çok fazla çaba sarf ettiler ve artık tüm yıl boyunca yapmayı planladıkları ancak vakit bulup yapamadıkları tüm aktiviteleri keyifle ve rahat bir şekilde yaparak dilenecekler. Tatili en verimli şekilde geçirmenin yolu çocuklarla birlikte yapılan planlamalardır. Tatili planlama sürecine çocuğun dâhil edilmesi, yaz tatilinde neler yapmak istediğinin sorulması, söylediklerinin dikkate alınması önemlidir. Bu planlama, sorumluluk bilinci kazanması, dinlenildiğini, fikirlerine değer verildiğini fark etmesi ve daha keyifli şekilde tatili geçirmesi için yardımcı olacaktır” diye konuştu.
Okul olmadığı için çocukların kendilerini geliştirmek için yapacakları aktivitelere daha çok vakitleri olacağının altını çizen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Dil öğrenmek isteyenler için dil kursları, herhangi bir spor dalı ile ilgilenmek isteyenlere spor kursları, kültürel geziler, müziğe resme ilgisi olanların bu alanda kendini geliştirmesi gibi. Ancak tatil çocukların sürekli kurstan kursa gezdikleri, yeni şeyler öğrenmek ve yeni beceriler kazanmak için zorlandıkları bir zaman dilimi değildir. Çocuğumuz neye ilgi duyuyor, hangi alanda kendine yeni şeyler katmak istiyorsa zorlama olmadan motive edilerek gitmesi desteklenmelidir. Tatil süreci çocukların akademik uğraşılardan tamamen uzaklaştıkları bir dönem de olmamalıdır. Kitap okumaları, yaz tatili için öğretmenleri tarafından verilen ödevleri küçük parçalara bölüp yapmalarını sağlamak da yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.
Tatil süreci planlanırken çocuğun fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimi gibi tüm gelişim alanlarının desteklenmesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, şu bilgileri paylaştı:
“Tüm gün bir aktivite ile meşgul olmak yerine gün içine her gelişim alanını destekleyecek aktivitelerin dağılması faydalı olacaktır. Bir süre kitap okumak, arkadaşları ile açık alanlarda oyun oynamak, aile ile vakit geçirmek, tatil için çalışmayı planladığı dersler varsa bir miktar onlarla meşgul olmak, doğa gezilerini yapmak gibi. Çocukların rutinlerinin korunması oldukça önemlidir. Belirli saatte yatıp belirli saate kalkmaları, yeme düzenlerine ana öğünler ve ara öğünler şeklinde dikkat edilmesi gerekir. Tatil olduğu için ekran sürelerinin sınırsızca olması doğru değildir. Yaş dönemlerine göre düzenlemeler yaparak ekran süresi ve içeriği açısından ebeveynler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.”

Arkadaşları ile vakit geçirmeleri sağlanabilir
Çocuklarla yapılabilecek aktivitelere değinen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Çocukların arkadaşları ile birlikte vakit geçirmesi, özellikle açık alanlarda oyunlar oynamalarına fırsatlar oluşturmak sosyal becerilerinin gelişmesinde, sorun çözme becerilerinin artmasında, motor becerilerinin gelişmesinde oldukça faydalıdır. Aile bireyleri ile de sorumlulukları dışında keyifli vakit geçirebilecekleri zaman dilimleri oluşturmak, birlikte oyunlar oynamak, doğa gezileri yapmak, kültürel geziler yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek gibi aile bağlarının kuvvetlenmesi, daha sağlıklı ilişkiler kurulmasında yararlı olacaktır. Aynı şekilde geniş aile bireylerinin ziyaret edilmesi sosyalleşmelerinde, ait olma hislerinin pekişmesinde, bazı değerleri kazanmalarında fırsat oluşturacaktır. Çocuklarla birlikte yapılan doğa gezileri, kültürel geziler ve faaliyetler merak duygularının artmasında, yeni şeyler keşfettikçe öğrenmekten zevk almalarında, kendi ilgi alanlarını fark etmelerinde ve öğrendiklerini hayatın içerisinde kullanmalarında yararlı olacaktır” açıklamasında bulundu.
Uzm. Dr. Fırat, tatilde aktif olarak dinlenmenin, çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini ve eğitimöğretim yılına daha motive olarak başlamalarına yardımcı olacağını vurgulayarak sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular
YEREL HABERLER Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular
Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti
YEREL HABERLER Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya ...
Celil Yüksel Samsunspor’da
YEREL HABERLER Celil Yüksel Samsunspor’da
Arkadaşının şaka amacıyla baraj gölüne attığı Rukiye, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşının şaka amacıyla baraj gölüne attığı Rukiye, ...
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
YEREL HABERLER Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri ...
Fofana 2 yıl daha Samsunspor’da
YEREL HABERLER Fofana 2 yıl daha Samsunspor’da
Çarşamba Halk Kütüphanesi çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çarşamba Halk Kütüphanesi çalışmaları devam ediyor
1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi Başkan Deveci: “Karadeniz’in geneline yayacağız”
YEREL HABERLER 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi Başkan Deveci: ...
İlkadım Kitap Fuarı Cemal Safi anıldı Serkan Karaismailoğlu ve Nilgün Bodur imza günü
YEREL HABERLER İlkadım Kitap Fuarı Cemal Safi anıldı Serkan ...
Türk tır sürücüsünün Almanya'daki cezaevinde şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Türk tır sürücüsünün Almanya'daki cezaevinde şüpheli ...
Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı
YEREL HABERLER Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı
Arkadaşının "şaka olsun" diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
YEREL HABERLER Arkadaşının "şaka olsun" diye suya attığı 16 ...
72 yaşındaki çilek üreticisinden gençlere çağrı
YEREL HABERLER 72 yaşındaki çilek üreticisinden gençlere çağrı
Bursa ve Antalya’dan gelen öğrenciler Samsun’u gezdi
YEREL HABERLER Bursa ve Antalya’dan gelen öğrenciler Samsun’u gezdi
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Anten ayarlamak için çıktığı çatıda ölü bulundu
YEREL HABERLER Anten ayarlamak için çıktığı çatıda ölü bulundu
Cezayir’de ‘Türkçe’ seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulacak OMÜ ile Guelma Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Cezayir’de ‘Türkçe’ seçmeli ya da zorunlu ders olarak ...
Samsun'da Afrika rüzgarı
YEREL HABERLER Samsun'da Afrika rüzgarı
Bafra’da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Bafra’da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı
Silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı
AK Parti Samsun 88. İl Danışma Meclisi Toplantısı Karaaslan: “Rusya-Ukrayna krizinin etkilerini şu anda hissediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Samsun 88. İl Danışma Meclisi ...
Tarihi köprüde satranç
YEREL HABERLER Tarihi köprüde satranç
129 TL'lik yağa yoğun ilgi
YEREL HABERLER 129 TL'lik yağa yoğun ilgi
Prof. Dr. Özkaya: “Hastalıklar birbirine karışıyor” Alerji mi, soğuk algınlığı mı?
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: “Hastalıklar birbirine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.