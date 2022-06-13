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Minik misafirlerinin de vazgeçilmez adresi Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM) yaz tatili başlangıcında karneler hediyelere dönüşecek.

1819 Haziran 2022 tarihi saat 14.0018.00 aralığında Yeşilyurt AVM Miniclub çocuk oyun alanı eğlenceli anlara şahitlik etmeye devam edecek. Palyaço ile yüzlerinin istedikleri karaktere boyanacağı ve Maskotla çocuk şarkıları eşliğinde dansların edileceği bu günde alışveriş merkezinin tamamında bulunan miniklere rengarenk balonlar dağıtılarak renklenmeyen minik kalmayacak.

Miniclub oyun alanına karnesiyle gelen küçük misafirlerin karne hediyesi de Yeşilyurt AVM’den. Karnesini alıp gelen miniklere bir mağazadan 40 TL yüklü oyun kartı dağıtılacak.

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