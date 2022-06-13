Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çiftehamam Caddesi Taşhan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 05 LH 533 plakalı hafif ticari araç, yaya 70 yaşlarındaki Metin Birer'e çarptı. Kazada yaralanan Metin Birer 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Karneler hediyelere dönüşecek
YEREL HABERLER Karneler hediyelere dönüşecek
Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
YEREL HABERLER Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık ...
Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: “Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılmalı” “Hasta ve gebe hayvanlar kesinlikle kurbanlık olarak alınmamalı” “Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar tercih edilmeli” “Yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacak”
YEREL HABERLER Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat ...
Yaz tatili öncesi uzmanından tavsiye: “Yaz tatilini çocuğunuzla birlikte planlayın”
YEREL HABERLER Yaz tatili öncesi uzmanından tavsiye: “Yaz tatilini ...
Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular
YEREL HABERLER Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular
Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti
YEREL HABERLER Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya ...
Celil Yüksel Samsunspor’da
YEREL HABERLER Celil Yüksel Samsunspor’da
Arkadaşının şaka amacıyla baraj gölüne attığı Rukiye, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşının şaka amacıyla baraj gölüne attığı Rukiye, ...
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
YEREL HABERLER Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri ...
Fofana 2 yıl daha Samsunspor’da
YEREL HABERLER Fofana 2 yıl daha Samsunspor’da
Çarşamba Halk Kütüphanesi çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çarşamba Halk Kütüphanesi çalışmaları devam ediyor
1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi Başkan Deveci: “Karadeniz’in geneline yayacağız”
YEREL HABERLER 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi Başkan Deveci: ...
İlkadım Kitap Fuarı Cemal Safi anıldı Serkan Karaismailoğlu ve Nilgün Bodur imza günü
YEREL HABERLER İlkadım Kitap Fuarı Cemal Safi anıldı Serkan ...
Türk tır sürücüsünün Almanya'daki cezaevinde şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Türk tır sürücüsünün Almanya'daki cezaevinde şüpheli ...
Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı
YEREL HABERLER Ordulu şehit Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı
Arkadaşının "şaka olsun" diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu
YEREL HABERLER Arkadaşının "şaka olsun" diye suya attığı 16 ...
72 yaşındaki çilek üreticisinden gençlere çağrı
YEREL HABERLER 72 yaşındaki çilek üreticisinden gençlere çağrı
Bursa ve Antalya’dan gelen öğrenciler Samsun’u gezdi
YEREL HABERLER Bursa ve Antalya’dan gelen öğrenciler Samsun’u gezdi
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Anten ayarlamak için çıktığı çatıda ölü bulundu
YEREL HABERLER Anten ayarlamak için çıktığı çatıda ölü bulundu
Cezayir’de ‘Türkçe’ seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulacak OMÜ ile Guelma Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Cezayir’de ‘Türkçe’ seçmeli ya da zorunlu ders olarak ...
Samsun'da Afrika rüzgarı
YEREL HABERLER Samsun'da Afrika rüzgarı
Bafra’da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Bafra’da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.