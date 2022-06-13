Kırsal mahalle okulları tiyatroyla buluştu

Canik Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki kırsal mahalle okullarında çevre temizliğini konu alan tiyatro oyunu sahneledi.

Canik ilçesindeki tüm kırsal mahalle okullarını kapsayan proje iki ay boyunca devam etti. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Çevre Temizliği Farkındalık Oluşturma Projesi’ kapsamında kırsal mahalle okullarında oynanan tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Hayatında tiyatroya hiç gidememiş öğrenciler çevre temizliği, doğa bilinci, geri dönüşüm gibi konuların ele alındığı “Maviye Uzanan Yeşil” adlı tiyatro oyunu sayesinde hem eğlendi hem de bilinçlendi.



Sosyal sorumluluk projesi

Belediye olarak ilçedeki gençlere ve çocuklara yönelik kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin önemine değindi. Öğrencilerin tiyatro oyunuyla hem eğlendiğini hem de eğitim aldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçe sınırları içerisindeki kırsal mahalle okullarımızın hemen hepsinde çevre temizliğini konu alan tiyatro oyunları sahnelendi. Yaklaşık iki ay süren bu projemizle çocuklarımıza çevre konusunda sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçladık. Bununla birlikte tiyatroya hiç gitmemiş çocuklarımızı tiyatroyla buluşturmuş olduk” dedi.

Başkan Sandıkçı, Çevre Temizliği Farkındalık Oluşturma Projesi’nde görev alan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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