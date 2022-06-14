Sünnetin faydaları Opr. Dr. Edirne: “Sünnet birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir”

Sünnetin tıbbi faydalarının olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Sünnet birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, sünnet hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Opr. Dr. Edirne, “Penisin başını örten derinin cerrahi yöntemle çıkarılması işlemine sünnet denir. Sünnet derisi ile penis başı arasındaki ılık ve nemli olan bölge bakteri ve virüslerin çoğalması için uygun bir ortam haline gelir. Bu durum çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonlarına, erişkin dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve uzun vadede penisin onkolojik hastalıklarına sebep olmaktadır” diye konuştu.



“Yeni doğan bebeğe cerrahi işlem stresi yüklenmemeli”

Sünnet için uygun olan zaman hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Edirne, “Biz cerrahlar doğduğu günden erişkin yaşa kadar istenilen her an sünnet yapabiliriz. Fakat çocuklar için 3 yaş ile 5 yaş arası cinsel kimliğin oluştuğu dönem olduğu için psikolojik açıdan önerilmez. Fakat bu süreçte sağlık açısından bir gereklilik arz ediyorsa cerrahi sünnet gerçekleştirilebilir. Bazı kişiler yenidoğan döneminde (ilk 1 ay) sünneti önererek işlem sırasında bebeğin ağrı hissetmediğini belirtmektedir. Bu doğru değildir, sünnet esnasında bebeğin kalp atımı hızlanmakta, tansiyonu yükselmektedir. Dolayısıyla bebeğin cerrahi işlemden dolayı strese girdiği aşikârdır. Oysa ki, yeni doğmuş sağlıklı bir bebeğe hayata alışma sürecinde cerrahi işlem stresini yüklemek gereksizdir. Yenidoğan dönemi geçtikten sonra da (1 aydan sonra) sünnet pekâlâ gerçekleştirilebilir. Bebeklik döneminde (02 yaş) kanama riski az olduğundan iyileşme hızlı olmaktadır” şeklinde konuştu.



“Lokal anestezinin dezavantajı vardır”

Sünnet esnasında uygulanacak olan anestezinin ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Edirne şöyle devam etti:

“Lokal anestezide penis etrafına iğne ile anestezik madde enjekte edilmektedir, bölge uyuştuktan sonra sünnet gerçekleştirilir. Lokal anestezinin bir dezavantajı vardır; yapılan anestezik maddeler nadiren penis dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Genel anestezide ise maskeyle sedatize edilerek çocuk uyuduktan sonra sünnet işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntemde özellikle çocuğun yaşı büyükse psikolojik travmadan korunmuş olur. Lokal ya da genel anestezi, ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda gerçekleştirilebilir.”

Sünnet işleminin öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere de değinen Opr. Dr. Edirne, şu bilgileri verdi:

“Sünnet öncesinde çocuğumuz bir kez çocuk cerrahi tarafından muayene edilmeli, kan değerlerine bakılmalıdır. Sünnet saati belirlenir ve öncesinde çocuğun anne sütü ile besleniyorsa 4 saat, normal besinlerle besleniyorsa 6 saat aç kalması planlanır. Sünnet sonrasında da 2 saat daha aç kalır ve 2. saatte beslemeye başlanılır. Ameliyat sonrasında hekim tarafından son kontrolü yapılarak 2 saat sonra hasta taburcu edilir. Sünnet sonrasında çocuğumuz normal hayatına dönebilir. Pansuman işleminin ardından 24 saat sonra sargı ılık suya oturtarak açılır ve reçete edilen antibiyotik içerikli krem ve ağrı kesici şurup kullanılır. Tuvalet eğitimi olan çocuklarda 1 hafta süreyle sünnet külotu önerilebilir.”

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