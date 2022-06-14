Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Parkı istikametine seyir halinde olan Orhan Çatal(40) idaresindeki 55 JH 873 plakalı motosiklet, kavşaktan Temel Efendi Sokağa dönüş yapan Selçuk Ç.'nin kullandığı 06 ZUG 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Bara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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