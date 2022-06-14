İlkadım'dan Bahar konseri

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 'Bahar Konseri' verildi.

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen Bahar Konseri'ne sanat müziği tutkunları ilgi gösterdi. Şef Erdal Şahin yönetimindeki 35 kişiden oluşan koro, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Birbirinden seçkin eserleri seslendirilirken izleyenler de şarkılara eşlik etti. Kürdilihicazkar, muhayyerkürdi, uşşak ve hicaz makamlarında eserleri icra eden koro dinleyicilerden alkış aldı. Üç saat süren konserde seyircilerin eşlik ettiği İzmir Marşı, salonda büyük bir coşku oluşturdu.

Konser sonunda koro şefi ve koro ekibine teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Türk sanat müziği koromuz bu yıl ikinci konserinde yine gönlümüzü şenlendirdi. Tüm koro mensuplarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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