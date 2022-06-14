Bahçedeki ‘beyaz altın’ı kaçak topladılar

Samsun’da, kilogramı 2 bin TL’den işlem gören ve nesli tehlike altında olan salep orkideleri kimliği belirsiz kişiler tarafından toplandı. Koruma altındaki salep orkidelerinin doğadan toplanmasının 109 bin TL idari para cezası yaptırımı var.

Nesli tükenmekte olduğu gerekçesiyle yabani orkidelerin (salep) doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir fındık bahçesinde doğal yollarla büyüyen salep orkideleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından toplandı.

Arazisine izinsiz giren kişiler tarafından salep orkidelerinin tahrip edildiğini belirten Süleyman Serttaş, “Fındık bahçemizde doğal olarak yetişen Anadolu orkideleri olarak bilinen salep bitkileri kimliği belirsiz kişiler tarafından önceki gün sökülerek yumruları alınmış. Bahçedeki tüm orkideleri değil özellikle büyük ve iri olanları seçmişler. Kimyasal maddelerin orkidelere zarar vereceği düşüncesiyle yıllardır bahçemizde kimyasal ilaç, gübre kullanmıyoruz. Doğal hayvan gübreleri kullanıyoruz. Tüm aile bireyleri olarak bilinçli şekilde koruduğumuz orkidelerin tahrip edilmesiyle alakalı gerekli müracaatımızı ilgili birimlere yaptık” diye konuştu.



Büyük cezası var

Devlet teşvikiyle kontrollü yetiştiriciliği sağlanan ve her geçen gün artan talebiyle salep orkideleri dikkati çeken tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Halk arasında ‘beyaz altın’ olarak isimlendirilen salep orkidesinin yaş kilogramı 300 TL, kurutulmuş kilogram fiyatı ise 2 bin TL’nin üzerinde işlem görüyor. Salep soğanları, ‘Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunuyor. Koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanması halinde ise 109 bin 503 TL idari para cezası kesiliyor.

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