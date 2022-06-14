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OMÜ Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu Veteriner Fakültesi bu yıl 119 mezun verdi

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim Dönemi Mezuniyet Töreni coşku içinde yapıldı. Fakülteden bu dönem mezun olan 119 öğrenci büyük heyecan yaşadı.

OMÜ Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu Veteriner Fakültesi bu yıl 119 mezun verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim Dönemi Mezuniyet Töreni coşku içinde yapıldı. Fakülteden bu dönem mezun olan 119 öğrenci büyük heyecan yaşadı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, fakülte akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Açılış konuşmalarıyla başlayan programda kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birinde eğitim öğretim yapıyoruz. Veteriner fakültesi bizim başarılı, dinamik, aktif fakültelerimizden bir tanesi. Akademik kadrosu, alt yapısı, binaları ile Veteriner Fakültesi oldukça kaliteli bir fakülte. Veteriner fakültesini tercih eden sizler bunun karşılığını bugün mezun olarak alıyorsunuz” dedi.

“Akreditasyon çok önemli”
Veteriner Fakültesi’nin akreditasyonunu önemsediklerini belirten Yazıcı, “Bölümlerimizin akreditasyonuna çok önem veriyoruz. Öğretim üyelerinin akreditasyon sürecinde verdikleri emek çok fazla ve bu süreç hala devam ediyor. Performansa dayalı sistemde Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri üniversitemizin en başarılı fakültelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
Bölgenin tek ve en modern hayvan hastanesine sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Pandemiyle birlikte insanlar hayvanlara daha çok yaklaştı daha fazla hayvan sahibi oldular. Bu da hayvan hastanesinin hasta sayısı ve popülaritesini artırdı. Bizde yakından takip ediyoruz ve hastanemizin ihtiyaçlarını mümkün olduğu ölçüde karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

“Genç ve dinamik bir fakülte”
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, selamlama konuşmasının ardından şunları söyledi;
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi yaklaşık yarım asırlık geçmişi ile ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer almaktadır. Fakültemiz ise 1995 yılında kuruldu. Eğitim öğretim faaliyetleri göz önüne alındığında genç ve dinamik bir fakülte olarak sınırlı fiziki imkânlar ile güç şartlarda hizmet verdi. Fakültemiz 5 bölüm ve 23 anabilim dalından oluşmaktadır. 2010 yılında yeni eğitim, uygulama ve araştırma hastanesine taşındık. 2018 yılında 7/24 klinik hizmeti başladı. 2018 yılında şartlı VEDEK ulusal akredite süreci 2 yıl sürdü. 2020 yılında ise VEDEK tarafından 5 yıl akredite fakülte olarak onaylandı” ifadelerini kullandı.

“Tercih sıralamasında ilk 5’te”
Veteriner fakülteleri tercih sıralamasında fakültenin ilk 5’te olduğunu kaydeden Tütüncü şunları söyledi:
“Hedefimiz; güncellenen VEDEK ve Uluslararası (EAEVE) akreditasyon şartlarına göre kurumsal kalitemizi her dönem yeniden yapılandırmak ve geliştirmektir. Pandemi döneminde eğitim öğretim faaliyetleri ve klinik uygulamalar eksiksiz yapıldı. Pandemi sürecinde kapanmadan hastane ve klinik hizmeti veren 2 fakülteden biri olduk. Hastanemizde 2021 yılında 24 bin 500 hastaya hizmet verildi. Ayrıca 3 bin hasta çiftlik hayvanı sağlıklı olarak taburcu edildi. Hastalarımız Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu gibi çevre illerden gelmektedir. Bu yönü ile bölge hastanesi olarak hizmet verilmektedir.”

“Önünüze çıkan fırsatları değerlendirin”
Mezuniyet programında söz alan SamsunSinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, “Değerli öğrenciler, veteriner fakültesi eğitimi zor ve ağır bir fakültedir. Siz bu bölümü büyük bir kararlılıkla ve azimle tamamladınız. Profesyonel bir yolculuğa çıkacaksınız. Öncelikle kendinizi dinlendirin, mezuniyetin tadını çıkarın. Sonra kariyer planlamanızı yapın ve bu planı yaparken önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Kararlı ve cesaretli adımlar atın. Kendinize güvenin ve veteriner hizmetlerinin önemli olduğunun farkında olarak, kendinizi yenilemeyi ve geliştirmeyi unutmayın” sözlerine yer verdi.
Program 20212022 dönem birincisi Melek Emir Mustafaoğlu’nun konuşmasıyla devam etti
Melek Emir Mustafaoğlu konuşmasının ardından fakülte mezuniyet anı kütüğüne plaketini çaktı. Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından mezuniyet pastası kesildi.
Programda, fakülte uygulamalarında destek olan kurum ve kuruluşlara fidan sertifikası verildi.
Veteriner Fakültesi 15. Mezuniyet Töreni, öğrencilerin Veteriner Hekim Yemini’ni etmesinden sonra kepleri coşkuyla fırlatmasının ardından sonlandı.

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