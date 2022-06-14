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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun meclisi 45 maddeyi karara bağladı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Toplantısı'nda görüşülen 45 madde karara bağlandı.

Samsun meclisi 45 maddeyi karara bağladı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Toplantısı’nda görüşülen 45 madde karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplam 45 maddenin görüşüldüğü toplantıda Atakum ilçesini ilgilendiren “Belediye hizmet alanının turizm kullanım alanına dönüştürülmesi” maddesi ile “Mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeninden düzenlemesine ilişkin nazım ve uygulama imar plan değişikliği” teklifinde zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandı.

“Yasal hakkımızı kullanacağız, mücadelemizi devam ettireceğiz"
Söz konusu maddeler öncesi söz alan CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri, “Atakum sahilindeki söz konusu yer daha önceki meclis toplantılarında ibadet alanına dönüştürülmüştü. Buraya 200 metre yakında bir cami alanı var, ‘orayı buraya taşımayalım’ demiştik. ‘Burada bölgesel olarak bir eğlence aksı oluştu. Bu eğlence aksına dokunmayalım, insanlar istedikleri gibi hareket etsinler’ dedik. Vatandaş da burayı mahkemeye taşıdı ve süreç devam ediyor. Mahkeme süreci devam ederken yanına otel yapıyoruz. Burada bir çelişki var. ‘Hem burada cami yok cami yapalım’ diyoruz sonra da otel yapıyoruz. Biz burayı mahkemeye vereceğiz. İYİ Parti grubunun da itirazı gibi kıyı kenar kanunundan dolayı mahkemeye vereceğiz. Mahkemeyi de kazanacağız ama meclisimizde şöyle bir şey oluyor: Mahkemeyi kazanıyoruz, 1 cümleyi değiştirerek tekrar kararı geçiriyorsunuz. ‘Mahkeme süreci devam edene kadar burayı bitiririz’ diyorsunuz. Bu hukuk tanımamazlığa giriyor. Genel isteğimiz; ibadet yapan vatandaşlarımızın da eğlenen vatandaşlarımızın da hakkına girmeyelim. Doğru olanı yapalım ve Atakum sahili ile oynamayalım. Sanki gizli bir el Atakum sahilini yok etmeye çalışıyor. Atakum Belediyesi ne zaman CHP’li oldu, Atakum’un vazgeçilmezi olan 22 km’lik sahili yok etme çabasından bahisle bu gündem maddesi geldi. Atakum Belediyesi ve halkının bilgisi, rızası olmadan yapılan herhangi bir iş ya da planlama doğru değildir. Bizim bu konuda ortak bir muvafakatımız yoktur. Bu konuda yasal hakkımızı kullanacağız, mücadelemizi devam ettireceğiz. Atakum ve Samsun halkı adına mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

Soğuk: “Atakum’la ilgili her konuda Başkan Deveci ile istişare ediliyor”
Söz konusu eleştirilere cevap veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Atakum’u ilgilendiren her konuda Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile istişare halinde olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum’da yaptığı bütün hizmetlere Atakum meclis üyesi arkadaşlarımızın karşı çıkıyor olması bende bir soru işareti bırakıyor. Biz de size rağmen sonuna kadar Atakum’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bunu yapacağız. Bu mücadele böyle devam edecek ama meclis üyelerimizin katkısı ve başkanımızın da gayretleriyle beraber Atakum’u vatandaşlarımızın daha sosyal daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye gayret edeceğiz, tüm ilçelerde olduğu gibi. 2 başkan da şuan mecliste yok. Mustafa Demir adına söyleyebilirim; Atakum Belediyesi ile ilgili yapılan her türlü çalışma Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile istişare edildiği yönünde bilgim var ama sizin istişarenizde bir eksiklik varsa onu da düzeltmek bizden ziyade Atakum Belediye Başkanımıza düşer. Siz aksini iddia etseniz de ben durumun benim ifade ettiğim gibi olduğunu biliyorum” dedi.
Mecliste ayrıca Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi’nde bulunan “Yalnız Sokak” isminin yakın zamanda şehit düşen “Şehit P. Söz. Er. Nurettin Uzun Sokak” olarak değişmesi teklifi de oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

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