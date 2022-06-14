Vali Dağlı: “5 bin 555 kan bağışının üzerine çıktık” “Kan bağışını artıracak yeni kampanyalar yapacağız” Samsun’da “14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü” etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “5 bin 555 kan bağışının üzerine çıktık” “Kan bağışını artıracak yeni kampanyalar yapacağız” Samsun’da “14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü” etkinliği

İHA

Vali Dağlı: “5 bin 555 kan bağışının üzerine çıktık” “Kan bağışını artıracak yeni kampanyalar yapacağız” Samsun’da “14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü” etkinliği

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, geçen yıl yapılan kampanyalarla hedeflenen 5 bin 555 kan bağışı sayısının üzerine çıktıklarını belirterek, “Bundan sonra yeni farkındalık çalışmalarıyla bunları devam ettireceğiz” dedi.
Samsun’da “14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü” çerçevesinde farkındalık oluşturmak ve kan bağışı sayısını arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda protokolün katılımıyla düzenlenen törende Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Tüm temennimiz, hiçbir insanımızın, özellikle hiçbir çocuğumuzun ihtiyacı olmaması ama bu da bir zorunluluk sonuçta, ihtiyaç olmadan da olmuyor” diye konuştu.
Kızılay tarafından açılan stantlarla vatandaşlara bilgiler veren ve broşür dağıtan Kızılay görevlileri, standı ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı’ya duyarlılığından ötürü kan bağışı rozeti taktı. Ardından kan alma otobüsünde bağışta bulunan vatandaşlara karanfil dağıtan Vali Dağlı, bağışçılarla bir süre sohbet ederek duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

“Kan bağışını artıracak yeni kampanyalar yapacağız”
Vali Dağlı, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran Kızılay’ın Türkiye’nin önemli bir kuruluşu olduğunu vurgulayarak, “Bugün Kızılay’ımızın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada toplandık ama bugün biraz daha kan bağışına farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz, biraz daha kan bağışına odaklamaya çalışıyoruz. Kızılay’ımız gerek felaket anında, gerek ihtiyaç olduğunda hatta dünyanın her yerinde her an görme imkânımız var. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıran çok önemli kuruluşumuz. Tabii, kan bağışı konusunda özellikle Kovid19 salgını döneminde kanın ne kadar acil, zaruri olduğunu gördük ve biraz daha stoklarımız azaldı. Bu manada kan bağışını arttırmak için gayret gösteriyoruz ve bunun daha da artmasını istiyoruz. Kan bağışını biraz daha arttıracağız. Bir ara 5 bin 555 kan bağışına ulaştık, tüm kurumlarımızla, okullarımızla, meydanlarda bu farkındalığı ve kan alma kampanyalarını yaptık, başarıya da ulaştık. Biliyoruz 5 bin 555 sayısını geçtik de. Ama bundan sonra hem yeni kampanyalar yapacağız hem yeni farkındalık çalışmalarıyla bunları devam ettirmiş olacağız. Tüm temennimiz, hiçbir insanımızın, hiçbir çocuğumuzun özellikle ihtiyacı olmaması ama bu da bir zorunluluk sonuçta. İhtiyaç olmadan da olmuyor. Bu manada inşallah vatandaşlarımızı kan vermeye biraz daha alıştırabilirsek onun hazzını inşallah onlar da tatmış olurlar” şeklinde konuştu.

“Kan sürekli bir ihtiyaç”
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, düzenli kan bağışının önemine vurgu yaparak hastaların tedavilerinin gecikmemesi için toplumdaki tüm bireylerin düzenli kan bağışında bulunmaları gerektiğini ifade etti. Oruç, erkeklerin 3 ayda bir, kadınların 4 ayda bir kan verebildiğini söyleyerek, “Bağışlanan kanlar, bağışta bulunan bireyimizin sağlığını etkilememektedir. Çünkü 34 ay içerisinde kan bileşenleri kendilerini yenilemekte. Kendimizi sürekli kan ihtiyacı olan hastalarımızın yerine koymamız gerekmekte. Bu vesileyle tüm halkımızdan kan bağışını sürekli olarak yapmalarını istiyorum. Kan acil veya zorunlu bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.
Kızılay Samsun İl Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, Türkiye’de kan ihtiyacının yüzde 90’ını Kızılay’a ve kan ihtiyacı olan insanları düşünen duyarlı vatandaşların sağladığını vurguladı. Samsun’da ortalama günlük 150200 rakamlarında kan ihtiyacı olduğunu söyleyen Muştu, “Biz de Kızılay çalışmalarına sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Kan bağışında bulunan Necibe Güneyoğlu, herkesin vatandaşlık görevi olarak kan bağışında bulunması gerektiğini söyleyerek, kendisinin de ömür boyu bağışta bulunmak istediğini ifade etti.
Havvanur Turan ise insanların hem kendi sağlığı için hem de ihtiyacı olanlar için kan verilmesi gerektiğini ifade etti.
Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun meclisi 45 maddeyi karara bağladı
YEREL HABERLER Samsun meclisi 45 maddeyi karara bağladı
OMÜ Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu Veteriner Fakültesi bu yıl 119 mezun verdi
YEREL HABERLER OMÜ Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet ...
Demirtaş: “Hedefimiz toplanan çöpün yüzde 50’sini ayrıştırmak” 'Çevre Hafıza Oyunu’nda kazanan belli oldu
YEREL HABERLER Demirtaş: “Hedefimiz toplanan çöpün yüzde 50’sini ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İçkili mekânda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER İçkili mekânda silahlı kavga: 2 yaralı
Gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkıran işçi yanarak hastanelik oldu
YEREL HABERLER Gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkıran işçi ...
Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı
Bahçedeki ‘beyaz altın’ı kaçak topladılar
YEREL HABERLER Bahçedeki ‘beyaz altın’ı kaçak topladılar
İklim değişikliğine uyum stratejisi belirlenecek
YEREL HABERLER İklim değişikliğine uyum stratejisi belirlenecek
Asarcık’ta çocuklara şenlik
YEREL HABERLER Asarcık’ta çocuklara şenlik
İlkadım'dan Bahar konseri
YEREL HABERLER İlkadım'dan Bahar konseri
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sünnetin faydaları Opr. Dr. Edirne: “Sünnet birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir”
YEREL HABERLER Sünnetin faydaları Opr. Dr. Edirne: “Sünnet birçok ...
Jandarma 183 yaşında Samsun’da jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Jandarma 183 yaşında Samsun’da jandarmanın 183. ...
Samsun’da plaj ve basit konaklama tesisleri için son tarih
YEREL HABERLER Samsun’da plaj ve basit konaklama tesisleri için son ...
Otomobille drift yaparken silahla havaya ateş etti
YEREL HABERLER Otomobille drift yaparken silahla havaya ateş etti
Düğünde drift pahalıya mal oldu 9 bin 125 lira ceza yazıldı, otomobili 2 ay trafikten men edildi, ehliyetine 2 ay el konuldu
YEREL HABERLER Düğünde drift pahalıya mal oldu 9 bin 125 lira ceza ...
2 ayrı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER 2 ayrı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı sona erdi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı sona erdi
Bafra'da satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Bafra'da satranç turnuvasında ödüller sahiplerini ...
Kendine zarar veren şahıs bağlanarak tedavi edildi
YEREL HABERLER Kendine zarar veren şahıs bağlanarak tedavi edildi
Kırsal mahalle okulları tiyatroyla buluştu
YEREL HABERLER Kırsal mahalle okulları tiyatroyla buluştu
Bakan Mahmut Özer: “Tüm öğretmenlere ve idarecilere 2. başarı belgesini gönderdik”
YEREL HABERLER Bakan Mahmut Özer: “Tüm öğretmenlere ve idarecilere ...
100 üreticiye 1400 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı
YEREL HABERLER 100 üreticiye 1400 Akdeniz meyve sineği tuzağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.