Samsun’un ve Türkiye’nin 2. Köy Yaşam Merkezi Tekkeköy’de açılacak

– Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Samsun’dan startını verdiği Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında Samsun’da ve Türkiye’deki 2. köy yaşam merkezi Tekkeköy’de yapılacak.

Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında Tekkeköy’de bulunan ve aktif eğitim birimi olarak kullanılmayan Gökçekaraoğlan İlkokuluOrtaokulu binasının bakım onarımının yaptırılarak Özel Eğitim 1. ve 2. Kademe Uygulama Okuluna Dönüştürülmesiyle ilgili protokol imza töreni, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve hayırsever Melek Korkmaz’ın katılımıyla yapıldı.

Samsun Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Melek Korkmaz arasında uygulanacak protokolün, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in tanıtımını Samsun’da yaptığı Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi kapsamında hayata geçirileceğini dile getiren Vali zülkif Dağlı, onarımı gerçekleştirilerek aktif eğitime kazandırılacak Gökçekaraoğlan İlkokuluOrtaokulu’nun çocuklar, eğitim camiası ve Samsun için hayırlı olması temennisinde bulunarak, hayırsever Melek Korkmaz’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye’deki ilk Köy Yaşam Merkezi Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımı ile "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu" adıyla açılmıştı.

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