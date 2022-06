Ölmez: “Biz gençliğimize güveniyoruz"

Samsunlu iş adamı Adnan Ölmez, üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, “Biz gençliğimize güveniyoruz. Her dönem yeni nesille ilgili çok şey söylenir. Ancak, geleceğimizin teminatı onlar" dedi.

Samsun MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından, ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde Borsan Firması kurucusu Adnan Ölmez’in konuk olduğu söyleşi düzenlendi.

Doç. Dr. Aybike Tuba Özden yönetiminde OMÜ Sahnesi’nde düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye MYO yönetimi ve öğretim görevlileri katıldı. İş adamı Ölmez’in biyografisinin okunduğu etkinlikte, Ölmez’in hayatını anlatan ‘Adnan Bey’ belgeseli gösterildi. Belgeselin ardından interaktif bir şekilde soru cevap gerçekleştiren Ölmez, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

İş hayatıyla ve çalışma arkadaşlarıyla ilgili sorulan sorulara yanıt veren Ölmez, samimi olmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak “Samimi olmak her işten önce gelir” cevabını verdi.

Emekliliğe ayrılma düşüncesi için ise “Allah nasip eder bir hastalık vermezse 75 yaşına kadar emekli olmayacağım” dedi.



“Futbol izlemeyi dahi bıraktım”

İş adamı Adnan Ölmez, 20052006 yılları arasında 11 ay başkanlık görevini yaptığı Samsunspor’a yeniden başkanlık yapma düşüncesinin olup olmadığı soruldu. Ölmez, en yorucu dönemlerinin başkanlık dönemleri olduğunu dile getirerek, “Sürekli futbol izleyen biriydim, başkanlık döneminden sonra futbol izlemeyi dahi bıraktım” şeklinde yanıt verdi.



"Oksijenin olduğu her yere yatırım"

UkraynaRusya savaşının oradaki yatırımları ve projelerini etkilediğini belirten Ölmez, savaş sırasında çok fazla bir strateji izlenemediğini, depoları küçültme yoluna gittiklerini belirterek, sloganlarının “Oksijenin olduğu her yerde yatırım yapmak” olduğunu vurguladı.



“Gençlerin sabırlı olması gerekiyor”

Ölmez, Samsunlu olduğundan yatırımlarının çoğunu burada gerçekleştirdiğini, maddi olarak her anlamda hedeflediği işleri başardığı için ilerleyen dönemlerde vakıf kurmak gibi bir proje ve hayalinin olduğunu açıkladı. Vakıftan elde edecekleri gelirlerin bir kısmını ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere aktaracağını ifade eden Ölmez, söyleşinin bitiminde gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Biz gençliğimize güveniyoruz. Her dönem yeni nesille ilgili çok şey söylenir. Ancak, geleceğimizin teminatı onlar. Sadece mezun olduktan sonra unutabilecekleri, görmezden gelecekleri ve belki de çok beklenti içine girmeden geçirecekleri bir yıla ihtiyaçları var. Bunu göze alabilenler, her şeyden önce sabırlı olan ve ne istediğini bilenler bu sürenin sonunda amacına ve hedefine ulaşmış olur.”

Söyleşi sonunda Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Erener ve Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aybike Tuba Özden, günün anısına Adnan Ölmez’e plaket takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

