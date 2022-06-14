Samsunspor, Mücahit Albayrak'ı transfer etti

Samsunspor, sol bek Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçiriyor. Kırmızıbeyazlı ekip son olarak B.B. Erzurumspor forması giyen eski oyuncusu Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada transfer hakkında, "Yeniden aramıza hoşgeldin Mücahit Albayrak. Kulübümüz, 20202021 sezonunda kiralık olarak bizimle olan ve son olarak B.B. Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullandı.

Mücahit Albayrak geçen yıl B.B. Erzurumspor forması ile 37 maça çıkıp 3 gol, 3 asist performansı göstermişti.

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