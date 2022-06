"Merkezim Her Yerde" etkinlikliği

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Merkezim Her Yerde” projesi çerçevesinde etkinlik düzenledi.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitbükü Karacak İlkokulunda çeşitli etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendiler.

Alaçam Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gönüllü gençler ve liderleri ile birlikte, Pelitbükü Karacak İlkokulunda eğitim gören öğrencileri eğlendirmek ve okul stresinden uzaklaştırmak için bir araya geldiler. Gönüllü gençler okulun bahçesinde öğrenciler ile toplanarak şarkılar eşliğinde eğlendiler.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve Alaçam Kütüphane sorumlu Müdürü Esra Şensoy Tavalıoğlu’nunda bulunduğu etkinlikte çuval yarışı, ip atlama, yüz boyama, ok atma gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları ile genç gönüllüler ve okul öğretmeni Yasemin Semiz ile birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Alaçam Gençlik Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, “Alaçam Gençlik Merkezine daha önce hiç gelmemiş öğrencilere ulaşmak, imkânı olmayan ve gelemeyen öğrencilerimiz var. Onların ayağına Merkezim Her Yerde projesi ile bizler gidiyoruz. Bugüne kadar Alaçam’da gitmediğimiz okul kalmadı diyebilirim, varsa bile hocalarımızın talebi üzerine gideriz” dedi.

