Dereye düşen at 3 gün sonra kurtarıldı

Samsun'da düştüğü derede 3 gün mahsur kalan at, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Costal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelemen Deresi'ne düşen yılkı atı suyun derin olması nedeniyle çıkamayarak 3 gün suyun içinde mahsur kaldı. Atın suda mahsur kaldığını öğrenen hayvansever Nurhan Aktaş ve Ömer Aktaş, Tekkeköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ekibinde görevli Ufuk Kul ile Karadeniz Bölgesi Yaşam Hakkı Derneği Başkanı Hümeyra Ulubay, hayvanın kurtarılması için seferber oldular. Olay yerine Tekkeköy Belediyesi, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan atın boynuna kement atarak yakalanması için uzun süre uğraştı. Ürken at suyun içinde bir ileri bir geri giderek ekipleri peşinden koşturdu. Vatandaşların da tekne yardımıyla ata yaklaşıp boynuna ip atıp yakalama girişimi sonuçsuz kaldı. Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'nden yardım istediler. Olay yerine sevk edilen deniz polisi, bot yardımıyla suyun içinde bir süre atın peşinden gidip boynuna kement atarak iple yakalamaya çalıştı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda deniz polisi tarafından yakalanan at, bot yardımıyla kenara yaklaştırıldı. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla sudan çıkarılan yılkı atı doğal ortamına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.