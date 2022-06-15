Samsunspor transfere hızlı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor transfere hızlı başladı

İHA

Samsunspor şu ana kadar 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı, 1 oyuncu ile de anlaşmaya vardı.

Samsunspor transfere hızlı başladı

Samsunspor şu ana kadar 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı, 1 oyuncu ile de anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig parolası ile başlayacağı sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızıbeyazlılar, ilk transferini kanat oyuncusu Aryvydas Novikovas’ı renklerine bağlayarak yapmıştı. Samsunspor, Novikovas’ın ardından Ümraniyespor’dan stoper Alim Öztürk ile 2 yıllık, Adanaspor’dan orta saha Celil Yüksel ile 3+1 yıllık, Elazığspor’dan kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık ve B.B. Erzurumspor’dan sol bek Mücahit Albayrak ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisi ayrıca Fransız hücum oyuncusu Gaetan Laura ile de anlaştığını duyurdu.
Dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli günler geçiren Samsunspor ilk olarak sözleşmesi sona eren kenar forvet Moryke Fofana’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kırmızıbeyazlılar sözleşmesi sona eren stoper Recep Burak Yılmaz, sağ bek Alaaddin Okumuş, forvet Junior Tallo ve kanat oyuncusu Joel Kayamba ile ise sözleşme uzatmadı.

Şu anda kadroda 11 oyuncu var
Kadrosunda geçen seneden 9 yabancısı bulunan Samsunspor, bu sezon henüz 1 yabancı oyuncuyu transfer etti, 1 oyuncuyla da anlaşma sağladı. Kırmızıbeyazlıların kadrosunda Moryke Fofana, Aryvydas Novikovas, Ismael Diomande, Kevin Boli, Sheldon Bateau, Vukan Savicevic, Erald Çinari, Elhadj Bah, Tomane Mendes ve Guy Yameogo bulunuyor. Anlaşmaya varılan Gaetan Laura'nın da açıklanmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 11'e yükselecek. Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı yabancı oyuncu sayısı kuralına göre ayrılacak, takımda kalacak ve transfer edilecek yabancıları belirleyecek.
Fofana’nın dışında kırmızıbeyazlıların şu anda kadrosunda geçen seneden kalan oyuncuları şöyle:

Kaleciler: Nurullah Aslan, Aykut Özer ve Alp Tutar. Defans oyuncuları; Soner Gönül, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Sheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Hüseyin Öztürk, Talha Ulvan ve Yunus Emre Çift.
Orta saha: Osman Çelik, Cihan Kahraman, Hasan Kılıç, Melih Okutan, Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Semih Altıkulaç, Erald Çinari ve Ensar Arslan.
Forvet: Tomane, Elhadj Bah, Polat Yaldır ve Ali Kılıç
Bu isimlere geçen yıl devre arasında sakatlık dolayısıyla sözleşmesi dondurulan Ismael Diomande ve Kevin Boli’nin yanı sıra kiralıktan geri dönecek olan Guy Yameogo de katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırsal mahallede resim sergisi
YEREL HABERLER Kırsal mahallede resim sergisi
Samsun’da kütüphane kullanımında önemli yükseliş
YEREL HABERLER Samsun’da kütüphane kullanımında önemli yükseliş
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi ...
Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
Dereye düşen at 3 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen at 3 gün sonra kurtarıldı
"Merkezim Her Yerde" etkinlikliği
YEREL HABERLER "Merkezim Her Yerde" etkinlikliği
Samsunspor, Mücahit Albayrak'ı transfer etti
YEREL HABERLER Samsunspor, Mücahit Albayrak'ı transfer etti
Ölmez: “Biz gençliğimize güveniyoruz"
YEREL HABERLER Ölmez: “Biz gençliğimize güveniyoruz"
Başkan Deveci: “Atakum insani gelişmişlikte Karadeniz’de 1’inci, Türkiye’de 6’ncı kent”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Atakum insani gelişmişlikte ...
Demir: “Suyu korumak hepimizin görevi”
YEREL HABERLER Demir: “Suyu korumak hepimizin görevi”
Ağrı uzmanları OMÜ’de
YEREL HABERLER Ağrı uzmanları OMÜ’de
Bafra'da Çocuk Festivali
YEREL HABERLER Bafra'da Çocuk Festivali
Samsun’un ve Türkiye’nin 2. Köy Yaşam Merkezi Tekkeköy’de açılacak
YEREL HABERLER Samsun’un ve Türkiye’nin 2. Köy Yaşam Merkezi ...
Vali Dağlı: “5 bin 555 kan bağışının üzerine çıktık” “Kan bağışını artıracak yeni kampanyalar yapacağız” Samsun’da “14 Haziran Dünya Kan Bağışı Farkındalık Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “5 bin 555 kan bağışının üzerine ...
Samsun meclisi 45 maddeyi karara bağladı
YEREL HABERLER Samsun meclisi 45 maddeyi karara bağladı
OMÜ Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu Veteriner Fakültesi bu yıl 119 mezun verdi
YEREL HABERLER OMÜ Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet ...
Demirtaş: “Hedefimiz toplanan çöpün yüzde 50’sini ayrıştırmak” 'Çevre Hafıza Oyunu’nda kazanan belli oldu
YEREL HABERLER Demirtaş: “Hedefimiz toplanan çöpün yüzde 50’sini ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İçkili mekânda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER İçkili mekânda silahlı kavga: 2 yaralı
Gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkıran işçi yanarak hastanelik oldu
YEREL HABERLER Gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkıran işçi ...
Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı
Bahçedeki ‘beyaz altın’ı kaçak topladılar
YEREL HABERLER Bahçedeki ‘beyaz altın’ı kaçak topladılar
İklim değişikliğine uyum stratejisi belirlenecek
YEREL HABERLER İklim değişikliğine uyum stratejisi belirlenecek
Asarcık’ta çocuklara şenlik
YEREL HABERLER Asarcık’ta çocuklara şenlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.