Samsun’da kütüphane kullanımında önemli yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kütüphane istatistiklerine göre Samsun’da il genelindeki halk kütüphanesi kullanım oranı yüzde 18, kayıt olan üye sayısı ise yüzde 15 artış gösterdi.

TÜİK’e ait 2021 yılı illerdeki halk kütüphanelerine ait kullanım verileri yayımlandı. Verilere göre Samsun il genelinde bulunan toplam 16 halk kütüphanesindeki toplam kitap sayısı, geçen yılın istatistiklerine göre yüzde 6,48 artarak 325 binden 346 bin 197’ye yükseldi. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısında 2020’ye göre yüzde 18,67 artış ile geçen yıl 272 bin olan üye sayısı, 323 bin 652’ye çıktı. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişilerde de yüzde 15,91 artış ile 88 binden 102 bin 852’ye yükseldiği tespit edildi.

Ayrıca 2021 yılında kütüphanelerden okurlara ödünç verilen kitap sayısı ise 142 bin 516 olarak kaydedildi.

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