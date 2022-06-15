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Samsun'da yabancılara satılan konut sayısı 3 kattan fazla arttı Samsun, Türkiye’de yabancılara en çok konut satılan 8. il oldu

İHA

Samsun'da yabancılara satılan konut sayısı 3 kattan fazla arttı Samsun, Türkiye’de yabancılara en çok konut satılan 8. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2022 Nisan ayında 2 bin 34 konut satıldı. Geçen yıl nisan ayında yabancılara satılan konut sayısı 40 olurken, bu yıl nisan ayında yabancılara satılan konut sayısı ise 130'a yükseldi.
TÜİK, Türkiye genelinde konut satış rakamlarını paylaştı. İstatistiklere göre Türkiye’de nisan ayında 122 bin 768 konut satıldı. Bu konutlardan 2 bin 34’ü Samsun’da, 479’u Tokat’ta, 703’ü Çorum’da, 440’ı Amasya’da, 905’i Ordu’da ve 246’sı ise Sinop’ta satıldı.
2021 yılı itibarıyla Samsun’da satışı gerçekleştirilen konutlardan 14 bin 53’ü erkeklere, 8 bin 844’ü kadınlara satıldı. Sinop’ta satılan konutlardan bin 882’si erkeklere, bin 247’si kadınlara, Ordu’da 6 bin 706 konut erkeklere, 4 bin 2 konut kadınlara, Amasya’da 3 bin 7 konut erkeklere, bin 678 konut kadınlara, Çorum’da 5 bin 317 konut erkelere, 2 bin 810 konut kadınlara ve Tokat’ta 4 bin 436 konut erkeklere, 2 bin 85 konut ise kadınlara satıldı.

Yabancılara satılan konut sayısı 3 kattan fazla arttı
Yabancılara yapılan konut satışı sayılarına bakıldığında ise geçen yıl nisan ayında Samsun’da yabancılara 40 konut satılırken, 2022 Nisan ayı itibarıyla yabancılara satılan konut sayısı 130’a çıktı. Samsun, 2022 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye’de yabancılara en çok konut satılan 8. il olarak dikkat çekti.
Bu yıl ilk 4 ayda yabancılara İstanbul’da 8 bin 538 konut, Antalya’da 5 bin 417 konut, Ankara’da bin 237 konut, Mersin’de 963 konut, Bursa’da 610 konut, Yalova’da 559 konut, İzmir’de 512 konut, Samsun’da 485 konut, Sakarya’da 464 konut ve Trabzon’da 304 konut satıldı. Türkiye genelinde ilk 4 ayda toplam 20 bin 791 konut yabancılara satıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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