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Anne-Baba Akademisi’nde beşinci yıl 350 anne-baba adayına ulaşıldı

İHA

Anne-Baba Akademisi’nde beşinci yıl 350 anne-baba adayına ulaşıldı

Samsun’da ‘AnneBaba Akademisi’nin beşincisi düzenlendi. Uzman Dr. Harika Sönmez, “Amacımız anne baba adaylarının doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşması” dedi.
Liv Hospital Samsun tarafından ‘5. AnneBaba Akademisi’ programı düzenlendi. Kadın Doğum uzmanları, ebeveyn rehberleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi birçok alanda uzman hekimlerin katılımıyla düzenlenen programda 350 annebaba adayına gün boyu pratik ve teorik eğitimler verildi.
Programa MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, VM Medical Park Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz, Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz katıldı.
Kadın Doğum Paneli'nde Opr. Dr. Sami Şahin, Opr. Dr. Gamze Keleş, Opr. Dr. Seher Sarı, bilgilendirmelerde bulundu. Ebeveynin rehberi olarak Ece Vahapoğlu, Gebelik Psikolojisi Annelik Paneli'nde Psikolog Hale Unutmaz, Pediatri Paneli'nde Uzm. Dr. Harika Sönmez, Uzm. Dr. Buket Taneri, Uzm. .Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, Uzm. Dr. Nezih Akgün, Doğuma Hazırlık Yenidoğan Bakımı Paneli'nde Esra Ertuğrul, Gebelikte Cilt Değişiklikleri ve Öneriler Paneli'nde Uzm. Dr. Nalan Saraç, Gebelik ve Lohusalıkta Beslenme Paneli'nde Dyt. Aysun Yılmaz ve Dyt. Tuba Yıldırım katılımcıları bilgilendirdi.
Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği’nden Opr. Dr. Seher Sarı, “Anne baba olmak yolunda hazırlanan bütün çiftler için nasıl bir yol gösterici olabiliriz uzanamadığımız insanlara yeterince bilgi veremediğimiz çiftlere nasıl bilgi verebiliriz diye düşünürken yola çıktığımız bu yolda, beş yıldır emin adımlarla ve her defasında üstüne yenilikler koyarak eğitim temelli programlar düzenledik. Beşincisini yaptığımız son organizasyonumuzda en kalabalık kitlemizle daha fazla kişiye hitap edebilme fırsatı bulduk. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma bizi hem maddi hem manevi destekleyen tıbbi destekçilerimize ve yöneticilerimize sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.

350 annebaba adayına ulaşıldı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Harika Sönmez, “Liv Hospital ailesi olarak toplumdaki her anne baba adayına ulaşma hedefiyle çıktığımız bu yolda bu yıl 5.sini düzenlediğimiz ‘Anne Baba Akademisi’ bizimle aynı amaç doğrultusunda buluşan 20 den fazla ulusal ve uluslararası marka destekçilerimizle birlikte büyüyerek Türkiye’de örnek gösterilecek bir başarıya ulaştık. Yaklaşık 350 anne baba adayına ulaşmamızı sağladı. Amacımız anne baba adaylarının doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşması idi. Gün boyu süren aktivitemizde alanında uzman 5 kadın doğum hekimimiz 4 pediatri hekimi 2 diyetisyenimiz 1 psikoloğumuz ve yine alanında uzman konuklarımız ile hem pratik hem teorik temelli eğitimler verdik. Sosyal sorumluluklarımızın bilincini hep ön planda tuttuk ve gurur duyduğumuz projemizi büyüterek tüm ülkeye örnek teşkil etmeye devam edeceğiz. İdari personel ve hekim kadromuz ile birlikte hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermek birincil önceliklimiz olmaya devam edecek” dedi.
Annebabaların yoğun katılımı ile gerçekleşen akademiye organizasyonun sonunda hediye çekilişi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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