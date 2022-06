Ayçiçeği üreticisine ilave destek KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği üreticisine 11 milyon liralık fark

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu, geçen sezon ayçiçeği ürünü için üretici ortaklarına ton başına 400 lira 'ilave fiyat farkı' verilmesini kararlaştırdı.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Yönetim Kurulu, '20212022 yılı ürün alım ilave fiyat farkı' ödenmesi kararı aldı.



400 TL/ton ilave fark

Genel Müdür Ünal Erarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu geçen 20212022 iş yılında mubayaa etmiş olduğu yağlık ayçiçeği ürünü için değişen piyasa şartlarını değerlendirerek, üretici ortaklarına 400 TL/ton ilave fiyat farkı verilmesini kararlaştırmıştır" dedi.



28 bin ton ürün için

KARADENİZBİRLİK'in her zaman olduğu gibi bir kez daha üreticisinin yanında olduğunu belirten Ünal Erarslan, "Birliğimiz, üreticinin mağdur olmaması, yağlık ayçiçeği ürünü ekiminin teşviki ve desteklenmesi için elindeki tüm imkanları kullanarak, geçen 20212022 iş yılında almış olduğu 28 bin ton yağlık ayçiçeği ürünü için üreticilerine yaklaşık 11 milyon TL farkı peşin olarak dağıtımına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.



Yağlı tohum üretimi artırılmalıdır

Açıklamasında ayrıca, ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesinin önemine vurgu yapan Genel Müdür Erarslan, "Ülkemizde yarısı ithal yoluyla karşılanan ayçiçeği ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birisinin ayçiçeği olması üzüntü vericidir. Türkiye, başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerinin yetiştirilebileceği uygun toprak yapısına ve uygun iklimine sahip bir ülkedir. Bu nedenle özellikle ayçiçeği potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmelidir. Devletimiz, destekleme primlerini artırarak üreticiyi bu alanda teşvik edebilir" diye konuştu.



Sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı

KARADENİZBİRLİK'in tüm imkanları ve kaynaklarını üreticisinin mağdur olmaması için seferber ettiğini vurgulayan Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, bölgemiz ve ülkemiz için önemli potansiyeli olan yağlı ayçiçeği ve üreticilerini ayni ve nakdi kredilerle desteklemekte ve ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olmaktadır. Bölgemiz tarımsal sanayisinin ve ticaretinin gelişmesinde önemli yeri olan ayçiçeği üreticisine, hizmetlerimiz artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.