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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’dan 9 firma TİM listesinde

İHA

Samsun’dan 9 firma TİM listesinde

Bu yıl Samsun’dan 9 firma Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) listesine girmeyi başardı.
TİM, 2021 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye’nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Samsun, bu yıl 9 firmayla listeye adını yazdırmayı başardı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracatta Türkiye’nin ilk 1000 firması arasına giren Samsunlu firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

“İhracatımız katlayarak devam ediyor”
Listede, Samsun ihracatçı firmalarının etkin olarak yer almasının, kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Murzioğlu, “Listeye giren tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. Yaptıkları ihracatlarıyla ilk bin sırada Türkiye’nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan firmalarımızın başarıları takdire şayandır. Kentimizin üreten, katma değer oluşturan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. İhracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız. Samsun hepimizin bildiği gibi geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, rekor kırdı. Bu yılki göstergeler geçen yıla göre daha da iyi. İhracatımız katlayarak devam ediyor. Samsun bugün dünyanın 150’den fazla ülkesine ihracat yapan bir il konumunda. Ama ihracatta bulunduğumuz konum yeterli mi, değil. Samsun daha iyi yerlerde olmalı. Bu potansiyel de bizde var. Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız” dedi.

Samsunlu firmalar
TİM'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği "İlk 1000 İhracatçı Raporu" açıklandı. 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye Samsun 9 firmayla girdi. Açıklanan raporda 381 milyon 89 bin 680,95 dolarlık ihracatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri A.Ş. listede 52’inci sırada, sektörel sıralamada ise 16’ncı basamakta yer aldı. Sektörel sıralamada 23’üncü sırada yer alan Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 182 milyon 329 bin 406,43 dolarlık ihracatıyla 110’uncu sıradan listeye girerken, sektörel sıralamada 10’uncu olan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş. ise 77 milyon 482 bin 761,83 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 311’inci oldu. Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. de 75 milyon 780 bin 610,53 dolarlık ihracatıyla 323’üncü sıradan TİM listesine girerken, sektörel sıralamada ise 23’üncü oldu. 2021 yılının verilerine göre Sürsan Deniz Ürünleri Dış Tic. Anonim Şti de 65 milyon 21 bin 302,51 dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 398’inci sırada yer alırken, sektörel sıralamada da 6’ıncı basamakta yer alarak Samsun’un gururu oldu. Samsun’un bir başka önemli markası Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Ti. A.Ş. 59 milyon 83 bin 793,69 dolarlık ihracatıyla 439’uncu sırada yer aldığı listede, sektörel sıralamada da 32’inci oldu. Sektörel sıralamada 14’üncü sıradan listeye giren Özyılmaz Fındık San. ve Tic. A.Ş. 34 milyon 660 bin 756,4 dolarlık ihracatıyla 790’uncu sıradan listeye girerken, Elis Mücevherat ve Kuyumculuk Dış Tic. Ltd. Şti ise 30 milyon 470 bin 561,59 dolarlık ihracatıyla 910’uncu sıradan listeye girerken, sektörel sıralamada ise 37’inci oldu. Samsun’un bir başka gururu AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. de 29 milyon 709 bin 709,98 dolarlık ihracatıyla 934’üncü sıradan listeye adını yazdırırken, sektörel sıralamada da 26’ncı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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