Vali Dağlı'dan muhtarlara çağrı Vali Dağlı: “Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi’ konusunda muhtarlarımızın üzerine düşeni yapacağına eminim”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi” kapsamında aktif olarak kullanılmayan köy okullarının onarılarak yeniden eğitime kazandırılacağını, bu konuda muhtarların üzerine düşeni yapacağına inandığını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte Çarşamba ilçesinde düzenlenen ‘Muhtarlar Toplantısı’na katıldı. Birikimi ve tecrübesi ile kamu yönetimi ve toplumsal hayatın en temel yapı taşlarından olan muhtarların, üstlenmiş oldukları sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, devlet ile toplum arasında adeta bir köprü görevi gördüğünü ve sağlıklı bir iletişimin kurulmasını sağladığını ifade eden Vali Dağlı, vatandaşların sorun ve isteklerini yetkili makamlara ileterek, takibini yapan muhtarların, problemlerin çözümlenmesinde de büyük bir katkıda bulunduğunu vurguladı. Dağlı, korona virüse karşı verilen mücadelede muhtarların kendi mahallelerinde gerek temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması, gerek aşılama çalışmaları gerekse de VEFA Sosyal Destek Gruplarına destek olunması noktasında göstermiş olduğu gayretlerin takdire şayan olduğunu kaydetti.



“Projenin uygulanması noktasında muhtarlarımızın üzerine düşeni yapacağına eminim”

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından tanıtımı Samsun’da yapılan “Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi” kapsamında aktif olarak kullanılmayan köy okullarının onarımı yapılarak yeniden eğitime kazandırılacağını hatırlatan Vali Dağlı, muhtarların, çocukların kilometrelerce yol gitmelerine gerek kalmadan nitelikli bir eğitim görmelerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda kursların açılmasıyla köylerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacak olan bu projenin uygulanması noktasında da üzerine düşeni yapacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Samsun Valisi Dağlı, muhtarların sorun, öneri ve isteklerini dinledi.

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