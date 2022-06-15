Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu

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Samsun'da bir kişi evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aktan (52) evinin balkonunda kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ekipleri Hasan Aktan'ın yanında bir adet tabanca ele geçirdi.

Aktan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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